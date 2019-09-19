Кошанов назначен руководителем администрации президента РК

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"Назначить Кошанова Ерлана Жакановича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Карагандинской области", - говорится в документе, сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, указом главы государства Крымбек Кушербаев освобожден от должности руководителя администрации президента РК, он назначен Государственным секретарем Республики Казахстан.
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