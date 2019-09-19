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Кошанов назначен руководителем администрации президента РК

18.09.2019, 18:37 12583
Кошанов назначен руководителем администрации президента РК
Фото: Zakon.kz
Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Кошанова Е.Ж. руководителем администрации президента Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
"Назначить Кошанова Ерлана Жакановича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Карагандинской области", - говорится в документе, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, указом главы государства Крымбек Кушербаев освобожден от должности руководителя администрации президента РК, он назначен Государственным секретарем Республики Казахстан.
 

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