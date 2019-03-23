Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - Тимур Сулейменов назначен помощником президента, передает Kazakhstan Today.
Указом президента Казахстана Сулейменов Тимур Муратович назначен помощником президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Также распоряжением главы государства Сулейменов освобожден от должности заместителя председателя Национального банка.
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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства