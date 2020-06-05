Тлеухан Абилдаев возглавил филиал ФСМС

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - Бывший руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев возглавил филиал НАО "Фонд социального медицинского страхования", передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе НАО "Фонд социального медицинского страхования" сообщили, что Тлеухан Абилдаев вновь назначен руководителем филиала фонда в Алматы. На эту должность он ранее назначался в 2018 году.

Ранее занимавший пост директора филиала по Алматы ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров стал руководителем управления здравоохранения Атырауской области.





Абилдаев родился в 1962 году. В 1985 году окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт.





Трудовую деятельность начал в 1983 году медбратом Алма-Атинской городской клинической больницы №2.





В разные годы работал хирургом, заведующим хирургическим отделением, а далее главным врачом Таласской центральной районной больницы, главным врачом Жамбылского областного противотуберкулезного диспансера, начальником департамента здравоохранения Жамбылской области, директором департамента Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области, директором РГКП "Национальный центр проблем туберкулеза" Министерства здравоохранения РК, заместителем генерального директора РГП "Республиканский центр развития здравоохранения" Минздрава и соцразвития РК, руководителем департамента Комитета оплаты медицинских услуг по городу Алматы.





В 2016-2017 годы возглавлял управление здравоохранения Жамбылской области.





В 2018 году был назначен директором филиала по городу Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования".

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