Президент анонсировал второе послание народу Казахстана

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Президент РК анонсировал свое второе послание народу, подводя итоги расширенного заседания правительства, передает Kazakhstan Today.

Сегодня мы рассмотрели наиболее важные и актуальные вопросы развития нашей экономики в период пандемии. Однако в моем втором послании я предложу новые меры, которые приведут к экономическому буму", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Впервые с посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 2 сентября 2019 года. На выборах президента РК, которые состоялись 9 июня прошлого года, Токаев набрал более 70% голосов избирателей. В первом послании народу были высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности.

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