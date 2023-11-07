06.11.2023, 18:00 47536
Токаев дал ряд поручений главе Антикора
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе расследования ряда уголовных дел
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем Агентства по противодействию коррупции Асхатом Жумагали дал ряд конкретных поручений по продолжению системной работы по противодействию коррупции и усилению превентивных мер, сообщает Акорда.
Также президенту было доложено о результатах работы Антикоррупционной службы за 10 месяцев текущего года.
За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1500 коррупционных преступлений, изобличено более 1100 лиц, из которых 158 - руководители различного уровня. В суд направлено более 1 тысячи дел, возмещено 282 млрд тенге ущерба", - проинформировали в пресс-службе.
Председатель агентства также сообщил, что с 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе расследования ряда уголовных дел. Также Асхат Жумагали отчитался о ходе работы по превенции коррупции.
В рамках реализации карты коррупционных рисков осуществляется мониторинг строительства социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи, имеются риски хищений. Установлено 156 таких объектов во всех регионах страны с общим бюджетом 2,44 трлн тенге.
Ранее глава Антикора доложил президенту о системных нарушениях в градостроительстве и земельных отношениях Алматы.
новости по теме
06.11.2023, 19:48 42161
Назначен вице-министр туризма и спорта РК
Должность получил Ержан Еркинбаев
Фото: пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Ержан Еркинбаев назначен на должность вице-министра туризма и спорта, сообщает пресс-служба главы правительства.
Ержан Еркинбаев трудовую деятельность начал в 2002 году с должности юриста в частной компании.
Занимал должности генерального директора горнолыжного курорта "Шымбулак", спорткомплекса "Медеу", был депутатом маслихата Алматы VI созыва.
С 2016 по 2018 года - директор Алматинского государственного зоологического парка.
С 2019 по 2021 годы - и.о председателя правления, председатель правления АО "Национальная компания Kazakh Tourism".
С 2021 года по настоящее время - вице-министр культуры и спорта РК.
06.11.2023, 13:51 61586
Транспортная прокуратура уличила КТЖ в мошенничестве
Выявлено 100 фиктивных отчетов о лечении в санаториях сотрудников карагандинского отделения железнодорожной компании
Рассказать друзьям
Караганда. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинская транспортная прокуратура выявила 100 фиктивных отчетов о лечении в санаториях сотрудников карагандинского отделения железнодорожной компании, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщает надзорный орган, по договору КТЖ за свой счет обязано предоставлять своим сотрудникам каждые 3 года льготные путевки в санаторий либо при наличии медицинских показаний оказывать материальную помощь в размере 60 МРП (207 000 тенге).
Сверка отчетов КТЖ и сведений курортных организации показала, что каждый третий нуждающийся в оздоровлении работник филиала КТЖ фактически не проходил лечение в санатории и не получал соответствующие процедуры", - говорится в сообщении прокуратуры.
В частности, один из сотрудников компании предоставил документы о том, что в марте текущего года отдыхал в оздоровительном центре. Однако из ответа медучреждения установлено, что указанный человек у них не был.
Всего прокуратура выявила 100 аналогичных фиктивных отчетов о якобы полученных услугах курортных организаций.
По признакам мошенничества начато досудебное расследование, проведение которого поручено полиции на транспорте.
Напомним, в мае АЗРК начало расследование в отношении КТЖ по факту антиконкурентных действий.
В октябре также стало известно о противозаконных действиях в отношении ТОО "Управляющая компания "КазАТК". Акции академии были переданы акционерному обществу "НК "Қазақстан темір жолы" без соответствующего судебного акта.
06.11.2023, 13:24 61891
"АрселорМиттал Темиртау" и Минпром Казахстана опубликовали совместное заявление для бизнес-партнеров
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" и Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан опубликовали совместное заявление, в котором обещают предпринять все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и без любых неудобств для заинтересованных сторон.
В заявлении напомнили, что недавно правительство Республики Казахстан и "АрселорМиттал" достигли предварительного согласия относительно будущего направления деятельности сталелитейных и горнодобывающих операций АМТ, а также ее дочерних предприятий.
ArcelorMittal Temirtau является одним из важнейших поставщиков стали на внутреннем и региональном рынках. На протяжении многих лет компания зарекомендовала себя как стратегический партнер для потребителей стали на всех выбранных рынках. Поэтому будут предприняты все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и чтобы избежать любых неудобств для ее заинтересованных сторон", - подчеркивается в заявлении.
Заинтересованные стороны АМТ, особенно его клиентов, подрядчиков и поставщиков, заверяют, что:
- все права и обязательства, связанные с ArcelorMittal Temirtau (АМТ) (включая сталелитейный завод в Темиртау, угольное подразделение "Оркен", дочерние предприятия, включая трубный завод в Актау и представительства в странах СНГ), будут соблюдены;
- правительство РК и АМТ обеспечат полное продолжение бизнеса в отношении соблюдения всех прав и обязательств АМТ, включая поставочные соглашения с клиентами, прием товаров и услуг, включая услуги подрядчиков от поставщиков, обязательства перед сотрудниками и т.д.;
- бизнес-процессы АМТ, включая бронирование заказов, заключение контрактов, отправки, выставление счетов и заключение контрактов с поставщиками, функционируют в обычном режиме;
- АМТ будет продолжать поддерживать статус надежного партнера для своих клиентов.
В компании также заверили, что предпринимаются все усилия для поддержки семей погибших шахтеров и ведется расследование причин происшествия.
Ранее горноспасатели рассказали о сокрытии массовых нарушений безопасности на шахтах АМТ. По их словам, замечания, написанные ими в актах, руководство скрывало из боязни, что руководство шахты может расторгнуть договор.
Следователи изъяли документацию "АрселорМиттал Темиртау", связанную с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура. Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
06.11.2023, 12:25 66781
Выборы акимов районов и городов областного значения: ЦИК подвел итоги Дополнено
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выборов акимов районов и городов областного значения.
Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. Явка избирателей составила 62,79%. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 года", - проинформировали в ЦИК.
Подчеркивается, что избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. Кроме того, в день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан.
Также ЦИК предоставил на своем интернет-ресурсе обобщенную информацию по итогам выборов в 17 регионах.
Дополнено 06.11.2023, 16.00
По итогам выборов акимами избраны:
Абайская область
по городу Курчатову - Абдралиев Болат Тансыкбаевич;
по Абайскому району - Смагулов Мейржан Серикбосинович.
Акмолинская область
по Акольскому району - Абдрахманов Биржан Тасбулатович;
по Астраханскому району - Ерсеитов Талгат Аманбаевич;
по Есильскому району- Балжанов Серик Мырзасейитович;
по Жаксынскому району - Кадралина Алмагуль Аманжоловна;
по Шортандинскому району - Шабаров Сагындык Серикбаевич.
Актюбинская область
по Кобдинскому району - Тынымгереев Изгилик Досмуратович;
по Уилскому району - Казыбаев Аскар Каиргалиевич;
по Иргизскому району - Қызбергенов Нұрлан Қасымханұлы;
Алматинская область
по Балхашскому району - Кутпанбетов Азат Укитаевич;
по Жамбылскому району - Ертас Нурлан Ертасулы;
Атырауская область
по Исатайскому району - Мусин Нұрым Бекежанұлы;
по Кызылкогинскому району - Азмуханов Канат Кадыржанович;
Западно-Казахстанская область
по Бокейординскому району - Даумов Нурлыбек Жаскайратович;
по Каратобинскому району - Суйеугалиев Кадыржан Орынбасарович;
по Таскалинскому району - Шакиров Талгат Аскарович;
Жамбылская область
по Жуалынскому району - Мұртаза Жалғас Алижанұлы;
по Рыскуловский району - Есиркепов Ернар Серикалиевич;
область Жетысу
по Кербулакскому району - Есболатов Канат Болатович;
по Сарканскому району - Маманбаев Галымжан Канатович;
Карагандинская область
по городу Приозерску - Ахметов Мансур Талгатович;
по Актогайскому району - Кенжебеков Руслан Айтыкенович;
по Осакаровскому району - Нурмуханбетов Руслан Есенбекович;
Костанайская область
по Алтынсаринскому району - Сартов Арнур Маратович;
по Денисовскому району - Катпаев Руслан Жуламанович;
по Карабалыкскому району - Халыков Руслан Болатулы;
по Федоровскому району - Исабаев Тауба Каиржанович;
по городу Рудный - Ионенко Виктор Николаевич;
Кызылординская область
по Сырдарьинскому району - Сарменбаев Берик Абдугаппарович;
по Шиелийскому району - Ахатов Нуржан Сабитович;
Мангистауская область
по Бейнеускому району - Шалбаев Рахымжан Ысқақұлы;
Павлодарская область
по Актогайскому району - Арынов Каршыга Зальмуханович;
по Железинскому району - Шайхимов Айтуган Абылаевич;
по Щербактинскому району - Иманкулов Сержан Ергалымович;
Северо-Казахстанская область
по Темирязовскому району - Жаров Ерлан Каирович;
Туркестанская область
по району Байдибек - Нурмаханов Ерлан Заипович;
по Мактааральскому району - Асанов Бахыт Насирханович;
по Созакскому району - Тұрысбеков Мұхит Сексенбайұлы;
по Шардаринскому району - Карсыбаев Арман Романович;
область Улытау
по Улытаускому району - Мырзабеков Аманжол Батырбекович;
Восточно-Казахстанская область
по району Алтай - Курмамбаев Ренат Тлеуханович;
по Глубоковскому району - Тумашинов Эльдар Лукбекович.
Напомним, 5 ноября по инициативе главы государства впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения. В соответствии с полномочиями маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и 3 городов областного значения для проведения данных выборов.
В ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Регистрацию прошли 164, из них 69 выдвинуты политическими партиями, 95 - путем самовыдвижения.
06.11.2023, 11:16 69521
Два новых управления создадут в Министерстве водных ресурсов и ирригации
Одно из них будет заниматься вопросами взаимоотношений со странами Центральной Азии, другое сосредоточится на сотрудничестве с КНР и РФ
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два новых управления создадут в Министерстве водных ресурсов и ирригации для взаимодействия со странами Центральной Азии, Китаем и Россией.
Одно управление возьмет на себя сотрудничество со странами ЦА, второе будет взаимодействовать с КНР и Россией.
80% поливных земель находятся в южных регионах Казахстана. Поэтому сотрудничество со странами Центральной Азии нужно вывести на новый уровень. Подобное разделение функций поможет укрепить взаимоотношения с нашими иностранными партнерами и сконцентрироваться на решении конкретных задач", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Ранее министр сообщал, что в Казахстане планируется построить 20 новых водохранилищ. По словам Нуржигитова, Казахстан зависит от трансграничных рек, поэтому водное сотрудничество с соседними странами является решающим фактором в обеспечении водоснабжением отраслей экономики и сохранении природных объектов.
Напомним, на четырех из восьми речных бассейнов Казахстана водохозяйственная ситуация оценивается экологами как напряженная. Антропогенная нагрузка на реки Нура Сарысуского, Арало-Сырдарьинского, Шу Таласского и Урало-Каспийского бассейнов признана высокой или критически высокой. Воздействие человека на водные артерии центрального, западного и южного Казахстана привело к их экологическому загрязнению, а рост водозабора и потерь воды поставил под вопрос новые проекты в АПК и промышленности Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей.
Минувшим летом в южных регионах страны наблюдался дефицит поливной воды. В Жамбылской области из-за засухи аграрии пожаловались на неурожай лука.
На заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала президент Казахстана подчеркнул, что 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год.
Для решения вопросов с водообеспечением в республике по поручению президента было создано новое ведомство - Министерство водных ресурсов и ирригации.
05.11.2023, 14:18 118946
Токаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами землетрясения
Фото: telegram/Aqorda
Рассказать друзьям
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в западной части страны, сообщает пресс-служба главы государства.
С глубокой скорбью воспринял новость о гибели многих людей и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Непале. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихийного бедствия и возвращения в семьи пропавших без вести граждан", - говорится в тексте телеграммы.
Напомним, в ночь на субботу в Непале произошло землетрясение. В результате погибли не менее 157 человек, еще 168 пострадали, сообщает РИА Новости.
Число погибших в результате этого стихийного бедствия является самым высоким со времен землетрясения 2015 года в Непале магнитудой 7,8, которое унесло жизни почти 9 тысяч человек.
Правительство объявило о финансовом пакете в размере 100 миллионов непальских рупий (757,2 тысячи долларов) для содействия поисково-спасательным операциям в пострадавших от землетрясения районах. Власти также направили в пострадавшие районы группы медиков, включающие врачей-специалистов.
05.11.2023, 09:05 133871
В Казахстане стартовали первые выборы акимов районов и городов областного значения
Рассказать друзьям
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Республике Казахстан стартовали первые в истории выборы акимов районов и городов областного значения.
Напомним, в ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Регистрацию прошли 164, из них 69 выдвинуты политическими партиями, 95 - путем самовыдвижения, сообщает Центральная избирательная комиссия РК.
Отмечается, что большинство кандидатов - мужчины. При этом зарегистрированы 10 женщин.
20,73% зарегистрированных кандидатов - экономисты, 19,51%- юристы, 16,46% - преподаватели, 12,2% - инженеры, 11,59% - имеют сельскохозяйственное образование и 19,51% - представители других специальностей", - уточнили в ЦИК.
Отмечается, что средний возраст зарегистрированных кандидатов составляет 46,4 года. Самый возрастной претендент в Бейнеуском районе Мангистауской области - 61 год, самой молодой в Мактааральском районе Туркестанской области - 29 лет.
Ранее в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал выборы акимов районов и городов областного значения. Он также подчеркнул важность расширения прямого участия граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.
04.11.2023, 11:30 159726
Низкие темпы заготовки кормов для скота отмечаются в ряде областей Казахстана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подготовку кормов для зимовки скота обсудили на заседании оперативного штаба, в котором председательствовал вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин.
По словам и.о. директора департамента животноводства Баглана Аймурзаева, на зимовку 2023-2024 годов подготовили 24,6 млн тонн сена, 1,4 млн тонн сенажа, 1,8 млн тонн силоса, 4,2 млн тонн соломы и 4,5 млн тонн комбикорма. Общий объем заготовленных кормов всех видов с учетом накопленных запасов за прошлый год составил 39,9 млн тонн.
Из-за климатической ситуации в Павлодарской области в виде засухи аграриям не удалось своевременно выйти на сенокосы. Поэтому фермеров поддержали через выделение земель лесного фонда и запаса, а также дополнительное выделение дизельного топлива. Благодаря этом в области подготовили 1,5 млн тонн сена, сообщили в МСХ.
При этом в Западно-Казахстанской области темпы заготовки сена ниже республиканского уровня. Также в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях наблюдается низкий темп заготовки концентрированных кормов.
В свою очередь Амангалий Бердалин напомнил участникам заседания, что с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года нацкомпания "Казахстан темiр жолы" снизила уровень тарифов на перевозку кормов для сельхозтоваропроизводителей Мангистауской области на 80%. Но темпы заготовки кормов пока не достигли необходимого уровня.
С учетом озвученных на заседании проблем Амангалий Бердалин поручил акимату Мангистауской области обеспечить планируемый объем кормов с максимальным применением льготных тарифов, предложенных КТЖ.
Акиматам Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областей поручено строго контролировать ход заготовки кормов.
Кроме того, акиматам всех областей Казахстана вице-министр поручил принять соответствующие меры для обеспечения своевременной организации транспортировки заготовленных кормов в места зимовки скота и в личные подворья.
Читаемое
06.11.2023, 10:17С 3 ноября разрешены транзитные перевозки пшеницы через Казахстан - МСХ 06.11.2023, 11:1670081Два новых управления создадут в Министерстве водных ресурсов и ирригации 06.11.2023, 12:2566681Выборы акимов районов и городов областного значения: ЦИК подвел итоги 06.11.2023, 13:24"АрселорМиттал Темиртау" и Минпром Казахстана опубликовали совместное заявление для бизнес-партнеров62451"АрселорМиттал Темиртау" и Минпром Казахстана опубликовали совместное заявление для бизнес-партнеров 06.11.2023, 13:5161486Транспортная прокуратура уличила КТЖ в мошенничестве 03.11.2023, 15:45300796Астане присвоен статус финансового центра тюркского мира 03.11.2023, 17:59294761На Атырауском НПЗ завершили ремонт 03.11.2023, 18:20293166Товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов 02.11.2023, 09:34282026На кухнях в школьных столовых Алматы установили видеокамеры 02.11.2023, 10:42277441В Алматы арестовали школьного охранника, который домогался 11-летней девочки 25.10.2023, 12:51494996Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана 25.10.2023, 12:20493816Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы 24.10.2023, 14:20469136Более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года 25.10.2023, 09:52464611Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области 23.10.2023, 18:53427771В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанки с дочерью в Газе
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?