Глава Антикора доложил президенту о системных нарушениях в градостроительстве и земельных отношениях Алматы

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан Асхат Жумагали отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, - Председатель Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан Асхат Жумагали отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, сообщили в Акорде.





Президенту было доложено, что в работе ведомства основной акцент сделан на устранение предпосылок коррупции.





Как сообщил Асхат Жумагали, при проведении внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты системные нарушения в распределении земель и планировании градостроительного развития Алматы.





В ходе встречи глава государства был проинформирован о выявленных рисках, связанных с несовершенством механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствием централизованного учета работников и интеграции бухгалтерских систем с базами данных казначейства, которые привели к крупным хищениям средств в сфере образования. Президент особо отметил важность предотвращения фактов коррупции в отрасли, а также необходимость цифровизации процессов.





Глава государства был проинформирован, что за 6 месяцев текущего года проведен анализ и мониторинг по 130 объектам, внесено более 1000 рекомендаций и предложений.





Продолжается реализация проекта "Бизнеске жол" по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. С момента его запуска оказана помощь 21 тысяче субъектов бизнеса, решено более 400 проблемных кейсов.





Кроме того, Асхат Жумагали доложил Токаеву о мерах по пресечению ряда коррупционных правонарушений, в том числе совершаемых представителями олигополии, а также по возмещению ущерба и возврату активов.





За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1000 коррупционных преступлений, изобличено более 700 лиц, из которых 98 - руководители различных уровней. По результатам завершенных досудебных расследований возмещено 232,6 млрд тенге.





В целом за 1,5 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 860 млрд тенге.





По итогам встречи президент поручил продолжить системную работу по противодействию коррупции, особенно в социально значимых сферах, а также указал на исключительную важность превентивных мер.





Напомним, в Алматы задержали экс-главу управления урбанистики. Чиновник согласовывал незаконную застройку и выдавал в частную собственность земельные участки, отведенные под строительство медцентра и ЦОНа.





В Антикоррупционной службе рассказали , что согласно внешнему анализу в сфере строительства предгорной зоны мегаполиса коррупционные риски установлены на всех этапах градостроительства в Алматы.





В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах. По данным прокуратуры Алматинской области, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров.



