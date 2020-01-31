Токаев дал ряд поручений новому послу Казахстана в России

Глава государства дал Ермеку Кошербаеву ряд конкретных поручений.
В ходе встречи глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией, в том числе в рамках интеграционных процессов", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Напомним, 29 января указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации.
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