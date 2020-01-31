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Токаев дал ряд поручений новому послу Казахстана в России

30.01.2020, 11:30 10693
Токаев дал ряд поручений новому послу Казахстана в России
Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства дал Ермеку Кошербаеву ряд конкретных поручений.
 

В ходе встречи глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией, в том числе в рамках интеграционных процессов", - сообщили в пресс-службе Акорды.


 

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