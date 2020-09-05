Акорда

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию энергетической отрасли министру энергетики Нурлану Ногаеву, передает Kazakhstan Today.

Нурлан Ногаев доложил главе государства о реализации проекта будущего расширения и проекта по управлению устьевым давлением на месторождении Тенгиз, которые позволят увеличить добычу нефти на 12 млн тонн до конца 2022 года.

Президент также был проинформировал о том, что до 2025 года планируется реализация проектов в нефтегазохимической отрасли на общую сумму 15 млрд долларов США", - сообщили в Акорде.

По словам министра, с начала года в эксплуатацию было введено 15 объектов возобновляемых источников энергии мощностью 432,05 мегаватт. До конца года планируется ввести в эксплуатацию объекты возобновляемых источников энергии общей мощностью 260 мегаватт.

Впервые в Казахстане с 1 сентября 2020 года в рамках цифровизации отрасли аукционы на право недропользования планируют проводиться в электронном формате, что упростит процесс, обеспечит прозрачность конкурсных процедур и позволит снизить операционные издержки для предпринимателей.





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