Токаев: Евразийский экономический союз оправдал свое предназначение

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича, передает Kazakhstan Today.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза, в том числе взаимодействие Казахстана с ЕЭК. Поздравив Михаила Мясниковича со вступлением в должность, глава государства выразил уверенность в том, что Комиссия под его руководством внесет вклад в дальнейшее углубление евразийской интеграции, сообщила пресс-служба Акорды.

У нас никаких сомнений в том, что вы, используя свой богатый служебный опыт в качестве руководителя правительства, руководителя верхней палаты парламента и президента Академии наук Беларуси, проявите все свои знания и компетенции с тем, чтобы обеспечить успех деятельности этого очень важного органа в Евразийском экономическом союзе", - отметил президент Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев напомнил, что договор об учреждении ЕАЭС, созданного по инициативе Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, был подписан 5 лет назад в столице Казахстана.

Союз проделал очень большой путь в своем развитии. Конечно же, это не проторенный путь. Поэтому бывают удачи и неудачи, тем не менее мы считаем, что Евразийский экономический союз оправдал свое предназначение. И, конечно же, в дальнейшем будет развиваться при том понимании, что все государства-участники этого Союза будут проявлять необходимую волю к этому", - сказал глава государства.

Михаил Мясникович поблагодарил президента за высокое доверие, оказанное при рассмотрении его кандидатуры на должность председателя ЕЭК, а также рассказал о приоритетах своей работы на данном посту.

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