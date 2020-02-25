Премьер-министр РК обсудил с председателем коллегии ЕЭК актуальные вопросы развития ЕАЭС

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича, приступившего к исполнению своих обязанностей 1 февраля, передает Kazakhstan Today.

Как вы знаете, идея евразийской интеграции принадлежит Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание дальнейшему развитию Евразийского экономического союза", - сказал Мамин.

За период функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана со странами-партнерами выросла на 23,3% - с $16,3 млрд до $20,1 млрд. Приток инвестиций из стран ЕАЭС превысил $5,5 млрд, количество совместных предприятий увеличилось почти в 2 раза до 12 тыс.

Вместе с тем глава правительства отметил наличие большого количества барьеров - 66 препятствий - в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.

Необходимо вести системную работу по устранению барьеров, обеспечению классических "четырех свобод" (товаров, услуг, капитала, рабочей силы) и повышению показателей взаимной торговли. Это позволит деловым кругам и в целом населению стран-участниц ЕАЭС почувствовать реальную пользу от интеграционного проекта", - сказал Мамин.

Стороны обсудили ход подготовки проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствование единой базы технического регулирования в рамках ЕАЭС, а также вопросы соблюдения регламента работы ЕЭК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства