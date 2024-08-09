Токаев: Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими торговыми партнерами в Центральной Азии
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей средств массовой информации заявил, что РК и Узбекистан являются крупнейшими торговыми партнерами в Центральной Азии, сообщает пресс-служба главы государства.
Подчеркивается, что страны намерены довести в ближайшем будущем объем товарооборота до 5 млрд долларов, а затем и до 10 млрд долларов.
Для достижения данного показателя нам необходимо расширить ассортимент продукции, устранить барьеры, препятствующие экономической интеграции. В целом наши страны имеют большой потенциал для развития сферы торговли. Уже сегодня мы готовы увеличить экспорт товаров в Узбекистан на 550 млн долларов, то есть расширить переработанную продукцию на 40 видов наименований. Узбекские партнеры также поставляют в нашу страну свои товары. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В прошлом году объем товарооборота в этой отрасли достиг 1,7 млрд долларов, что составляет порядка треть от общего объема торговли. Казахстан заинтересован в поставках из Узбекистана социально значимых продовольственных товаров. В свою очередь мы продолжим экспортировать муку, пшеницу и другие продукты нашим узбекским партнерам", - заявил глава государства.
По словам президента, отдельное внимание в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым было уделено необходимости реализации новых и масштабных проектов в сфере промышленности.
На сегодняшний день насчитывается порядка 70 проектов общей стоимостью более 3 млрд долларов. Успешно реализуются проекты в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, производстве бытовой техники, текстильной промышленности, фармацевтике и других сферах. Все это позволит нашим странам создать более 14 тысяч новых рабочих мест. Большие возможности имеются в таких отраслях, как энергетика, коммуникации, космические технологии и цифровизация. Мы уделяем приоритетное внимание укреплению партнерства в этом направлении", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также важной темой обсуждения стало взаимодействие в транспортно-логистической отрасли.
Мы рассмотрели вопросы эффективного использования Транскаспийского маршрута и коридора Север - Юг, обменялись мнениями по реализации совместных проектов в рамках строительства Трансафганской железной дороги. Проработан вопрос открытия новых пунктов пропуска на границе. В целом считаем, что интеграция в этом направлении придаст новый импульс взаимной торговле", - подчеркнул президент.
Глава государства высказал мнение по вопросу координации работы в водно-энергетической сфере.
В настоящее время ответственные за эту отрасль ведомства двух стран тесно взаимодействуют. Межгосударственные водохозяйственные структуры работают в соответствии со специальным графиком. Мы продолжим совместную работу в этом направлении", - отметил президент Казахстана.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев считает важным наращивание культурно-гуманитарных уз.
Мы обсудили ключевые инициативы, направленные на сближение молодежи Казахстана и Узбекистана. Хорошей традицией стало ежегодное проведение Конгресса молодежи двух стран. У нас обучаются порядка 6 тысяч узбекских студентов. Казахская молодежь также получает образование в высших учебных заведениях Узбекистана. Сегодня в Чирчике открылся филиал Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова. В Алматы же начал свою работу филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства", - добавил президент Казахстана.
Ранее президенты Казахстана и Узбекистана обсудили развитие многостороннего сотрудничества двух стран.