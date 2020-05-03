Токаев: ко Дню Победы каждый ветеран получит по миллиону тенге

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о льготах и социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане с большой заботой относятся ко всем воинам-участникам Великой Отечественной войны. Для нас они все герои. Мы чтим память павших на фронте воинов. Окружаем вниманием и почестями ветеранов. По случаю 75-летия Победы каждый ветеран получит на руки один миллион тенге - это примерно $2,5 тыс.", - сказал глава государства в интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Токаев также отметил, что помощь оказывается и труженикам тыла. "Война затронула практически каждую казахстанскую семью. Поэтому 9 мая для нас - это день памяти", - подчеркнул он.

Помощь ветеранам и приравненным к ним лиц урегулирована законодательно. "Новый закон систематизирует и упорядочивает льготы ветеранам. Расширен и уточнен список категорий лиц, которые будут пользоваться поддержкой государства. В целом закон позволит более эффективно оказывать социально-правовую поддержку всем ветеранам, включая фронтовиков и тружеников тыла. Новый закон затронет и тех казахстанцев, которые были задействованы в выполнении международных обязательств Республики Казахстан по поддержанию мира и безопасности, участвовали в боевых действиях, в том числе в Афганистане и других горячих точках. А также тех, кто участвовал в ликвидации Чернобыльской аварии", - уточнил президент.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о своем отце-ветеране и дяде, погибшем во время Ржевской битвы. Братскую могилу, где он похоронен, удалось найти только относительно недавно.

Когда в середине 2000-х годов были открыты архивы Министерства обороны России в Подольске, нам удалось выяснить место его захоронения. Я взял землю с могилы отца в Алматы, поехал на место захоронения в деревню Трубино, меня сопровождал мой сын. И там, в братской могиле, я рассыпал эту землю с могилы отца. А затем взял горстку земли с могилы своего дяди и привез в Алматы", - рассказал он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства