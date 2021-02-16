Токаев: контролирующие органы разворачивают репрессии против бизнеса

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководства Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и городов республиканского значения. В ходе обсуждения он поставил задачу по неукоснительной защите прав граждан и предпринимателей, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие 10 лет усилия государства по защите бизнеса способствовали трехкратному снижению количества проверок предпринимателей. Ощутимый эффект дал введенный главой государства мораторий, в результате которого проверки субъектов малого бизнеса только за один 2020 год сократились в 5 раз. Однако незаконные проверки продолжаются, сообщила пресс-служба Акорды.

За последние три месяца в мобильные группы по защите бизнеса по таким фактам поступило более 500 обращений предпринимателей. Зачастую складывается ситуация, когда контролирующие органы, получив малейший повод, разворачивают самые настоящие репрессии. Изымается документация, которую бизнесмен не может получить обратно месяцами. Вместо работы весь персонал ходит на допросы. Такие перегибы недопустимы. Прокуроры обязаны обеспечить неукоснительное соблюдение законности в отношениях бизнеса со всеми без исключения правоохранительными органами", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что незаконное вмешательство госслужащих в бизнес, воспрепятствование его деятельности должно рассматриваться как тяжкое преступление. Это не только громкая фраза, это призыв к действию, убежден президент. Органам прокуратуры необходимо иметь это в виду, тем более данное положение будет оформлено законодательно. Это особенно актуально в период снижения темпов экономического роста.

Глава государства поручил прокуратуре совместно с судами выявлять все неэффективно работающие нормы и необоснованные акты. Для этого своевременно должна заработать Единая платформа для обращений граждан.

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