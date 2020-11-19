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Токаев рассказал о планах по улучшению бизнес-климата в стране

18.11.2020 3646
Токаев рассказал о планах по улучшению бизнес-климата в стране
Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Под председательством главы государства состоялась рабочая встреча Совета иностранных инвесторов при президенте РК в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе мероприятия, разделенного на две сессии, подробно рассмотрены меры по восстановлению экономической и инвестиционной активности в Казахстане в условиях пандемии коронавируса, а также вопросы развития и повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны.
 
Глава государства заявил, что глобальная пандемия оказала негативное влияние практически на все сферы жизнедеятельности стран, и отметил важность объединения усилий в борьбе с ее последствиями.
 
Касым-Жомарт Токаев считает, что без макроэкономической и финансовой стабильности, роста экономики и благосостояния населения невозможно поддерживать инвестиционную привлекательность страны на должном уровне. По его словам, в условиях пандемии государством предпринят комплекс беспрецедентных мер по поддержке бизнеса и населения, что позволило снизить негативные последствия кризиса и избежать серьезного спада экономики.
 
Также президент указал на необходимость серьезных преобразований и реформ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение транспарентности и предсказуемости государственных политик. Для достижения этих целей Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд предложений и инициатив.
 
В качестве первой задачи глава государства обозначил создание новых инвестиционных инструментов. Для этого в соответствии с его поручением уже разработан механизм Стратегического инвестиционного соглашения, которое обеспечит гарантированную стабильность законодательных условий со стороны государства на весь период действия.
 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости улучшения бизнес-климата в стране. Правительством будет подготовлено качественно новая регуляторная система. Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной ревизии. Кроме того, глава государства отметил, что в текущем году была усилена защита инвесторов от коррупционного давления. Антикоррупционное сопровождение Агентства по противодействию коррупции охватывает свыше 500 бизнес-проектов на общую сумму более 12 триллионов тенге.
 

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