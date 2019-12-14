Токаев наградил бизнесменов

Н ур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил победителей ежегодного республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз" и лауреатов премии "Алтын сапа", передает Kazakhstan Today.

Глава государства принял участие в Дне индустриализации и церемонии награждения лауреатов премий "Парыз" и "Алтын сапа" в Нур-Султане. В своем выступлении президент поздравил казахстанцев с Днем независимости и отметил роль Елбасы в становлении сильного государства и укреплении экономического потенциала страны, сообщила пресс-служба Акорды.

Как сказал наш Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, одно дело - провозгласить независимость, но совсем другое, гораздо более важное и трудное дело, - ее отстоять. За 28 лет под руководством Елбасы был пройден гигантский путь. Индустриализация заложила крепкий каркас экономического развития. По всей стране введено почти 1300 новых производств. Как результат, объем производства в обрабатывающем секторе за последние десять лет увеличился более чем в 3 раза", - подчеркнул глава государства.

Президент сообщил, что в обрабатывающую промышленность привлечено более $34 млрд прямых иностранных инвестиций. Объем экспорта в секторе вырос на треть и на сегодня составил $165 млрд. Продукция, произведенная в Казахстане, поставляется в более чем 120 стран мира.

Индустриализация дала серьезный импульс развитию нашей экономики в период мирового кризиса. Постепенно меняется облик и структура целого ряда отраслей и секторов экономики. В металлургии начато производство готовых изделий из стали - рельсов, канатов, радиаторов и многого другого. Увеличена переработка первичного алюминия внутри страны. Казахстан сегодня представлен в цепочке мировых производителей титана. Освоено производство ранее не выпускаемой продукции - титановых слитков и сплавов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, созданы условия для подъема автомобилестроения, что позволило увеличить объемы производства в отрасли в 8 раз. За 10 месяцев текущего года произведено более 38 тыс. автомобилей.

Одним из актуальных и важных направлений модернизации отечественной промышленности в выступлении было названо развитие Индустрии 4.0.

К 2025 году перед правительством стоит задача довести количество крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, внедривших цифровые технологии, до 200. В результате должен быть обеспечен переход с текущего уровня технологического развития к уровню "умного производства", то есть полной автоматизации и роботизации", - заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание предпринимателей и представителей госструктур на необходимость учитывать новые вызовы. В условиях торговых войн и санкционных ограничений для реализации экономического потенциала Казахстана ключевым становится развитие международной конкурентоспособности национального бизнеса.

С 2020 года начнется реализация Третьей программы индустриализации. Мы определили курс на развитие экспортоориентированной обрабатывающей промышленности с максимальным использованием потенциала частного сектора. Реализация Третьей пятилетки индустриализации должна учитывать промахи предыдущих пятилеток и решить следующие задачи: увеличить экспорт обработанной продукции, технологически "усложнить" выпускаемую продукцию, создать качественные рабочие места", - сказал глава государства.

По мнению президента, госпрограмма индустриализации должна стать ключевым фактором структурной трансформации экономики, конечная цель которой - сбалансированный рост и повышение благосостояния граждан.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев наградил победителей ежегодного республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз" и лауреатов премии "Алтын сапа".

Обладателем Гран-при конкурса "Парыз" стала "Евразийская группа", золото в номинации "Лучшее социально ответственное предприятие" вручено компании "Абзал и К" (Кызылординская область). Лауреатами президентской премии "Алтын сапа" стали: в номинации "Лучший индустриальный проект" - ТОО "Бёмер Арматура" (Карагандинская область), в номинации "Лучший инновационный проект" - ТОО "СКЗ-U" (Кызылординская область).





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