31.12.2024, 16:41 31916
Токаев наградил молодых казахстанских писателей
Президент подписал указ "О присуждении специальной президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году"
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присуждении специальной президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году", сообщает Акорда.
По информации пресс-службы главы государства, специальная президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году присуждена:
1) Социалхану Есболу - по номинации "Проза" за произведение "2026";
2) Алиманову Жанибеку Бакытовичу - по номинации "Поэзия" за сборник стихотворений "Боз ұшқат";
3) Айтуар Алишер Жеңісұлы - по номинации "Драматургия" за драматическое произведение "Апатай";
4) Сыздыкову Асету Жукеновичу - по номинации "Детская литература" за повесть "Рокет Ера. Синопсис".
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01.01.2025, 01:00 5076
Президент поздравил казахстанцев с Новым годом
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил с новогодним поздравлением, сообщает пресс-служба Акорды
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю Вас с Новым годом!
Мы вступаем в год, венчающий первую четверть этого столетия. Знаменательно, что все жители нашей страны, от Алтая до Атырау, одновременно открывают новую страницу календаря. Наш народ всегда встречает этот праздник с воодушевлением. Оглядываясь назад, мы подводим итоги уходящего года, ставим новые цели и с большими надеждами смотрим в будущее. В этот по-настоящему семейный праздник в первую очередь хочу пожелать мира и процветания нашей стране, благополучия всем согражданам.
Нынешний год оказался насыщенным важными событиями. Начатые нами всесторонние реформы принесли свои первые плоды. Мы сделали решительные шаги по реализации нового экономического курса. Динамичное развитие получила обрабатывающая промышленность, запущены крупные промышленные предприятия, улучшился инвестиционный климат. Реконструированы тысячи километров автомобильных дорог, возведен самый протяженный в стране мост.
Рекордный урожай собран нашими аграриями. Благодаря акции "Таза Қазақстан" начал преображаться облик городов и сел. Впервые средняя продолжительность жизни граждан достигла 75 лет.
Многое сделано для обеспечения светлого будущего подрастающего поколения. Часть средств Национального фонда стала поступать на счета детей. Было открыто свыше сотни новых школ, построено множество социальных объектов.
Депутаты Парламента приняли законы, касающиеся насущных вопросов общества. Состоялся референдум, на котором мы приняли очень важное решение, касающееся будущего нашей страны. Большинство наших граждан поддержало строительство атомной электростанции.
Значительно укрепился авторитет Казахстана на мировой арене, в Астане прошли знаковые саммиты влиятельных международных организаций.
Тысячи спортсменов и иностранных гостей собрали Всемирные игры кочевников, организованные на самом высоком уровне. Состязания продемонстрировали миру уникальность и самобытность кочевой цивилизации. Благодаря победам казахстанских спортсменов наш бирюзовый флаг развевался на аренах Олимпийских и Паралимпийских игр. Немало медалей завоевали и наши школьники на международных интеллектуальных олимпиадах. Это далеко не все наши достижения, которыми мы можем по праву гордиться.
Как вы знаете, прошедшей весной ряд регионов охватили масштабные паводки, ставшие тяжелым испытанием для страны. Но, несмотря на трудности, наш народ продемонстрировал солидарность и непоколебимое единство. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Государство никого не оставило без внимания, выполнив все свои обязательства. Сегодня сотни семей встречают Новый год в новых домах. Благодаря такой сплоченности мы преодолеваем все вызовы и уверенно смотрим в будущее. Мы продолжим системные реформы, претворим в жизнь все намеченные планы. Я как Президент приложу все усилия, чтобы предстоящий год стал еще более плодотворным.
Правительству предстоит проделать эффективную работу, обеспечить поступательный рост нашей экономики. Нужно открыть новые производства, улучшить условия для ведения бизнеса, продолжить строить дороги, решать проблемы коммунальной сферы. Необходимо расширить использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Усилить поддержку наших аграриев. Во всей этой работе главная цель - повышение благополучия граждан.
Государство будет уделять повышенное внимание развитию образования и здравоохранения, науки и культуры.
Мы будем продолжать строить новые школы и больницы, повышать статус педагогов, врачей, ученых и деятелей культуры. И, конечно, государство будет поддерживать молодежь.
В следующем году нас ожидает ряд знаковых дат. Мы достойно отметим 80-летие Великой Победы. На высоком уровне проведем тридцатилетние юбилеи Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. Мы также должны ответственно подойти к празднованию 180-летнего юбилея великого Абая.
В знак признания заслуг людей труда предстоящий год мною объявлен Годом рабочих профессий. Особое внимание будет уделено продвижению в обществе таких ценностей, как патриотизм, трудолюбие и профессионализм. Прямо сейчас, несмотря на праздник, тысячи наших соотечественников находятся на рабочих местах, несут службу. Среди них пограничники, врачи, стражи порядка, спасатели, пожарные, производственники, представители других профессий, которые подают настоящий пример преданности своему делу. От имени всего народа выражаю вам искреннюю признательность. Наилучшие пожелания также хочу передать нашим согражданам, обучающимся или работающим за рубежом!
Уважаемые соотечественники!
В этот особенный момент желаю каждой семье любви и достатка! Пусть Новый год принесет каждому гражданину только хорошее! Пусть будет в здравии наше старшее поколение! Детям и молодежи желаю успехов в жизни и светлого будущего! Пусть процветает наша священная Родина!
Пусть этот семейный праздник наполнит ваши сердца теплом и радостью! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С Новым годом!
31.12.2024, 11:51 41151
Президент РК присудил госстипендии в области культуры
Фото: Акорда
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение "О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2024 году", сообщила пресс-служба Акорды.
Присудить государственную стипендию в области культуры в 2024 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", - говорится в документе.
Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2024 году, можно посмотреть здесь.
31.12.2024, 10:50 43986
Выдача ИИН иностранцам в загранучреждениях временно приостановлена
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Выдача ИИН иностранцам через загранучреждения РК временно приостанавливается с 1 января 2025 года, передает корреспондент агентства.
В связи с окончанием срока действия пилотного проекта "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан" с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановлена. Дополнительная информация относительно ИИН будет опубликована на сайте посольства", - сообщили в посольстве РК в РФ.
Как сообщили корреспонденту агентства в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, формирование ИИН для иностранцев при нахождении их на территории Республики Казахстан производится только при личном обращении в регистрирующие органы Комитета миграционной службы МВД РК в целях идентификации личности.
Также прием заявления по формированию ИИН осуществляется через центры обслуживания населения, только при личном присутствии иностранца, срок оказания услуги - один рабочий день.
Ранее имелась возможность получения ИИН по доверенности, чем пользовались посредники из стран ближнего зарубежья, оформляя доверенность от заявителя на представителей компании, которые в свою очередь, пересекая границу Казахстана, обращались в ЦОН за получением ИИН и открытием счета в банках второго уровня Республики Казахстан. Все эти процедуры осуществлялись на платной основе и при этом на законных основаниях. После внесения изменений в закон РК "О национальных реестрах" выдача ИИН иностранным гражданам осуществляется только при личном присутствии заявителя", - уточнили в ведомстве.
По данным Министерства цифрового развития, формирование ИИН иностранным гражданам через загранучреждения РК осуществляется на основании совместного приказа МВД, МИД и МЦРИАП о реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан".
При этом подчеркиваем, что выдача ИИН в загранучреждениях осуществляется также при личном присутствии заявителя", - отметили в министерстве.
При личном обращении услугополучателя консул осуществляет проверку документов на соответствие перечню и оформляет заявку на формирование ИИН в ИИС ЦОН, далее заявки поступают на исполнение в информационную систему миграционной полиции и в случае корректности заявки услугодатель осуществляет процедуру формирования ИИН, направляет сведения о ИИН в ИИС ЦОН. Консул распечатывает регистрационное свидетельство и выдает его услугополучателю.
31.12.2024, 10:12 45401
На соцвыплаты из республиканского бюджета в 2024 году было направлено 5,3 трлн тенге
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из значимых шагов в 2024 году стало повышение социальных выплат, что было связано с индексированием базовых и солидарных пенсий, а также государственных пособий. Размеры выплат увеличены с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%. С 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составляет 28 215 тенге, максимальный размер - со 100 до 105% от прожиточного минимума, что составляет 45 578 тенге.
Министерство труда и социальной защиты также продолжило реализацию программы повышения уровня будущих пенсий у молодого поколения. С 1 января 2024 года началась поэтапная реализация обязательных пенсионных взносов работодателей, которые перечислены на счета более 4,3 млн работающих граждан.
Особое внимание в 2024 году было уделено обеспечению социальной поддержки граждан, длительное время работающих во вредных условиях труда. Внедрена новая специальная социальная выплата, которая с 1 января 2024 года назначена уже 13 тыс. человек.
В целом на социальные выплаты из республиканского бюджета в 2024 году было направлено 5,3 трлн тенге, что составило 22% от общего объема расходов бюджета страны. Эти средства были распределены между 4,5 млн граждан, получающих пенсии и пособия, включая 2,4 млн пенсионеров и 2,1 млн получателей различных социальных выплат. В результате, все социальные обязательства государства были исполнены в срок и в полном объеме", - отметили в правительстве.
30.12.2024, 18:22 68621
Президент подписал поправки по вопросам биржевой торговли
Закон направлен на совершенствование законодательства
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон направлен на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы биржевой торговли, а также на улучшение инвестиционного климата путем внедрения нового механизма защиты прав инвесторов.
Расширяется государственный контроль со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции - оно сможет лишать товарные биржи лицензий и приостанавливать их, при этом вести реестр недобросовестных участников биржевых торгов.
Кроме того, правительство на конкурсной основе будет определять перечень товарных бирж, на которых будут торговать социально значимыми биржевыми товарами. Перечень последних будет утверждать Министерство торговли и интеграции, в него войдут уголь, пшеница, нефтепродукты и ряд продовольственных товаров.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка.
30.12.2024, 12:04 77886
На реконструкцию и модернизацию теплосетей Жезказгана выделено 1,5 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Жезказган. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило средства из резерва на реконструкцию и модернизацию теплосетей Жезказгана в размере 1,5 млрд тенге, сообщает пресс-служба кабмина.
1,5 млрд тенге будут перечислены бюджету области Ұлытау в виде целевых трансфертов.
Финансирование будет направлено на реализацию завершающей части проекта "Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказгана, ТМ 11".
Общая протяженность сетей теплоснабжения области Ұлытау составляет 639 км. При этом износ на сегодня - 58 %. Основная часть сетей введена в эксплуатацию с 1951 года. Износ сетей Жезказгана - порядка 60%. Теплоснабжение города с населением 89 тыс. человек осуществляется от ТЭЦ. Протяженность городских теплосетей 398 км", - сообщили в пресс-службе.
Для улучшения ситуации по теплоснабжению Жезказгана акимат области провел корректировку проекта по реконструкции и модернизации тепловых сетей.
Для завершения этапа работ по 5-му пусковому комплексу необходимо 1,5 млрд тенге.
Всего на модернизацию инженерных сетей в Казахстане направят 6,8 трлн тенге.
Напомним, в феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
30.12.2024, 11:00 81076
Президент подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка
С 1 января 2027 года вводится порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Напомним, закон направлен на совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей. Законом предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование механизмов защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Также устанавливаются уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях, форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения, а также механизмы оказания социальной помощи детям из категории социально уязвимых семьей в школах независимо от их форм собственности.
Кроме того, по данным сената, законом с 1 января 2027 года вводится порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения.
Данный закон предусматривает совершенствование правоотношений в ряде отраслей. В частности, направленных на защиту прав и законных интересов отдельных категорий детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей, а также детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Вводятся нормы по совершенствованию сферы дошкольного воспитания и обучения. Надеемся, что одобренный закон позволит сократить количество детей в детских домах, усовершенствовать сферу дошкольного образования и повысить статус людей труда", - сообщил спикера сената Маулен Ашимбаев.
29.12.2024, 19:21 118976
Токаев наградил казахстанцев за мужество и профессионализм при спасении пассажиров самолета AZAL
Фото: Акорда
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Акорды.
Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта Актау", - говорится в сообщении.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
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