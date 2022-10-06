Токаев намерен баллотироваться на пост президента от широкой коалиции общественно-политических сил

ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественность Павлодарской области заявил, что намерен баллотироваться на пост президента от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно - ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований.
Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", - заявил президент Казахстана.
По его словам, важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством.
Как глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо", - заверил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастания кризисных явлений в глобальной экономике наша страна должна сохранить свою высокую динамику развития.
Залог нашего успеха - общенациональное единство и общегражданская солидарность. Мы должны четко следовать своим суверенным курсом, оберегая наше главное достояние - мир и согласие", - добавил президент.