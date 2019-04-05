Токаев намерен максимально содействовать развитию евразийской интеграции

Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Россию посетил Совет Федерации Федерального Собрания РФ, где встретился с председателем Валентиной Матвиенко, передает Kazakhstan Today.

Во время беседы Токаев подчеркнул символичность своего первого зарубежного визита в качестве президента Казахстана в Россию. По его словам, это является свидетельством высокого уровня двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии, сообщила пресс-служба Акорды.

"Моя задача как нового президента Казахстана заключается в обеспечении преемственности стратегического курса Нурсултана Назарбаева, который очень многое сделал для развития союзнических отношений между нашими странами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом он высоко оценил деятельность Валентины Матвиенко на посту председателя Межпарламентской ассамблеи СНГ, поблагодарив ее за совместную работу по укреплению межгосударственных парламентских связей и плодотворное сотрудничество по линии международных структур.

Глава государства отдельно остановился на вопросах расширения взаимодействия в рамках интеграционной повестки двух стран.

29 мая в Нур-Султане состоится юбилейный саммит Евразийского экономического союза. В качестве президента Республики Казахстан я буду максимально содействовать развитию евразийской интеграции. Я полагаю, что парламенты наших государств могут сыграть очень важную роль в этих процессах", - подчеркнул президент Казахстана.

В свою очередь, председатель Совета Федерации выразила уверенность в том, что состоявшийся визит главы государства придаст новый позитивный импульс казахстанско-российскому стратегическому партнерству.

"Мне очень приятно, что, несмотря на свой напряженный график, вы нашли время посетить Совет Федерации. Хочу поблагодарить вас лично за вклад в развитие двустороннего парламентского взаимодействия и сотрудничество в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ", - сказала она.

Валентина Матвиенко также проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированном на апрель текущего года очередном заседании МПА, на которое приглашена председатель сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева.

В завершение встречи собеседники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.

В пресс-службе также проинформировали, что в ходе визита в Совет Федерации Токаев оставил запись в Книге почетных гостей.

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