Токаев направил поздравление новому Султану Омана

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана направил поздравление новому Султану Омана, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму, в которой от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил со вступлением на престол Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства, отметив стремительный экономический рост и повышение благосостояния народа Султаната Оман, высказал уверенность в том, что под руководством Хайсама бен Тарика Аль Саида эта страна и впредь будет идти по пути процветания.

Заверяю Вас в том, что готов приложить все усилия для продолжения совместной работы в будущем с целью дальнейшего расширения основанного на принципах дружбы и взаимопонимания двустороннего сотрудничества во благо наших народов. Желаю Вам успехов во всех начинаниях на Вашем высоком посту, а народу Омана - благополучия и процветания", - говорится в телеграмме.

Напомним, ранее Елбасы и президент РК направили телеграммы соболезнования в связи кончиной Султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства