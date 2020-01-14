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Токаев направил поздравление новому Султану Омана

13.01.2020, 12:32 6508
Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана направил поздравление новому Султану Омана, передает Kazakhstan Today.
 
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму, в которой от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил со вступлением на престол Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Глава государства, отметив стремительный экономический рост и повышение благосостояния народа Султаната Оман, высказал уверенность в том, что под руководством Хайсама бен Тарика Аль Саида эта страна и впредь будет идти по пути процветания.
 

Заверяю Вас в том, что готов приложить все усилия для продолжения совместной работы в будущем с целью дальнейшего расширения основанного на принципах дружбы и взаимопонимания двустороннего сотрудничества во благо наших народов. Желаю Вам успехов во всех начинаниях на Вашем высоком посту, а народу Омана - благополучия и процветания", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, ранее Елбасы и президент РК направили телеграммы соболезнования в связи кончиной Султана Кабуса бен Саида Аль Саида.
 

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