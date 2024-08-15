11.08.2024, 14:31 65181

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии

Недалеко от Сан-Паулу разбился пассажирский самолет
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии
Фото: Акорда
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает пресс-служба Акорды.

Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семьям погибших и дружественному народу Бразилии искренние соболезнования и слова сочувствия", - говорится в телеграмме.


Напомним, недалеко от Сан-Паулу разбился пассажирский самолет. На борту было 62 человека. Все они погибли.
 
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Теги:ТокаевсоболезнованиеБразилия

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14.08.2024, 19:08 12416

Президент наградил спортсменов и тренеров за достижения на Олимпиаде в Париже

Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали
Президент наградил спортсменов и тренеров за достижения на Олимпиаде в Париже
Фото: Акорда
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами, сообщает пресс-служба Акорды.

Орденом "Барыс" І степени награжден:

  • Сметов Елдос - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Жамбылская область.

Орденом "Барыс" ІІІ степени награжден:

  • Мельниченко Юрий  - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Карагандинская область.

Орденом "Парасат" награждены:

  • Джилгелдиев Галымжан - тренер КГКП "Школа высшего спортивного мастерства", Жамбылская область;
  • Еркебаев Аскар - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;
  • Жадраев Демеу - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, область Жетісу;
  • Ким Александр - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
  • Коныратов Боранбек - тренер КГУ "Областная школа высшего спортивного мастерства", Алматинская область;
  • Курбанов Нариман - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
  • Курбанов Хусанжан - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
  • Қырғызбаев Ғұсман - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
  • Оралбай Нурбек - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;
  • Сулейменов Нурбол - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы.

Орденом "Құрмет" награждены:

  • Альсенов Алмаз - советник президента Международной федерации дзюдо, город Астана;
  • Камеков Долкунжан - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
  • Қызайбай Назым - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
  • Ле Александра - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
  • Насиев Ермек - старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;
  • Насонов Геннадий - старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;
  • Сатпаев Ислам - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
  • Скиба Вероника - старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы.

Кроме того, благодарность президента объявлена главному тренеру национальной сборной по пулевой стрельбе Ольге Довгун и советнику президента Международной федерации дзюдо Асхату Житкееву.

Напомним, по результатам XXXIII летних Олимпийских игр сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.
 
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Теги:Токаевнаграждениеспортсмены
14.08.2024, 18:50 12391

Аким ВКО встретился с молодыми офицерами

Глава региона отметил важность сохранения безопасности и мира на границе
Аким ВКО встретился с молодыми офицерами
Фото: пресс-служба акимата ВКО
Усть-Каменогорск. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии 32-летия со дня образования Пограничной службы КНБ РК состоялась встреча акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева с молодыми офицерами, окончившими Академию Пограничной службы КНБ РК, а также высшие военные учебные заведения Российской Федерации, и офицерами запаса, сообщает пресс-служба акима ВКО.

В ходе встречи глава региона отметил важность сохранения безопасности и мира на границе страны, а также вручил обращения с пожеланиями успеха на службе молодым лейтенантам.

Символично, что наша встреча проходит в преддверии вашего профессионального праздника - Дня Пограничной службы Республики Казахстан! Охрана государственных рубежей во все времена была и остается непростым делом, которое требует высочайшего профессионализма, верности долгу и присяге", - сказал аким области.


Глава региона поговорил с офицерами, отметив, что их профессионализм и ответственность должны стать эффективным щитом по охране государственной границы, залогом мира и спокойствия наших граждан.

Воинскую службу всегда считают мужской профессией. Но в любом деле есть и девушки, которые с честью выполняют свою службу наравне с мужчинами. Необходимо активно продвигать работу по повышению имиджа воинской службы", - сказала офицер Пограничной службы КНБ РК Айжан Жагыпарова.


Напомним, Восточно-Казахстанская область является одним из стратегически важных приграничных регионов страны, пограничный пояс которой свыше 1,5 тыс. километров. В области ведется интенсивный пассажирский и товарный обмен, осуществляет деловое, гуманитарное и культурное сотрудничество с Россией и Китаем.
 
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Теги:АкимВКОвстречаофицеры
14.08.2024, 18:06 11671

Токаев ознакомился перспективами развития предприятия по производству шин в Карагандинской области   

Завод с инвестициями в 234 млрд тенге начал серийное производство продукции
Токаев ознакомился перспективами развития предприятия по производству шин в Карагандинской области
Фото: Акорда
Караганда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству шин KamaTyresKZ в Сарани и ознакомился с перспективами развития предприятия, сообщает Акорда.

Кроме того, генеральный директор ЗАО "Татнефть" Наиль Маганов и директор KamaTyresKZ Радий Бурганов рассказали главе государства о завершении строительно-монтажных работ и полной поставке технологического оборудования.

Завод с инвестициями в 234 млрд тенге начал серийное производство продукции, в прошлом месяце он выпустил 30 тысяч шин. Ожидается, что в первый год работы завод произведет 1 млн единиц готовой продукции", - проинформировали в пресс-службе.


Фото: Акорда

По данным Акорды, на предприятии трудятся 590 работников, планируется увеличить штат сотрудников до 1125 человек. Производственный персонал завода прошел обучение на шинных предприятиях группы "Татнефть".

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил металлургический комбинат Qarmet.
 
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Теги:ТокаевВизитКараганда
14.08.2024, 17:35 13691

АЭС в Казахстане: жители села Улкен высказались о строительстве

Главным аргументом в пользу строительства АЭС стала острая необходимость решения проблемы дефицита электроэнергии в стране
АЭС в Казахстане: жители села Улкен высказались о строительстве
Фото: depositphotos
Конаев. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Улкен Алматинской области в ходе общественных слушаний в Конаеве высказались о строительстве атомной станции в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Наш мир меняется, растет потребление электроэнергии, а наши электростанции, построенные в 70-х годах, устарели. Нам нужно стабильное энергоснабжение, и атомная энергетика - это решение. Да, есть опасения, но современные реакторы безопасны, а в Казахстане есть 57-летний опыт работы с атомными технологиями без серьезных аварий. АЭС - это чистая энергия, независимость от внешних поставок и рабочие места. Строительство АЭС в Улкене - это шанс для всей страны использовать свой научный потенциал и создать полноценную атомную отрасль", - заявил житель поселка Улкен Сергей Третьяков.


Подчеркивается, что главным аргументом в пользу строительства АЭС стала острая необходимость решения проблемы дефицита электроэнергии в стране.

В ходе мероприятия эксперты детально рассказали о планах развития атомной энергетики в стране, акцентируя внимание на безопасности, экологичности и экономической эффективности данного проекта.

Жители региона активно включились в дискуссию, поднимая наиболее волнующие их вопросы, такие как безопасность, экология и экономическая составляющая.

Только то государство, которое эффективно использует достижения цивилизации, будет развиваться и двигаться вперед. Страна не может процветать, если она не обеспечена мощным источником электроэнергии. Для развития экономики, запуска производств и новых предприятий нам необходимо строительство АЭС. И только при правильном использовании современных технологий, уделяя особое внимание вопросам безопасности, у нас все получится", - сообщил председатель общественного объединения инвалидов и ветеранов Семипалатинского полигона Алматинской области Нурлыбай Мусапиров.


Специалисты также рассказали о передовых технологиях переработки отходов, которые сейчас используются по всему миру.

Ранее в Павлодаре состоялось обсуждение по вопросам строительства атомной электростанции в Казахстане.
 
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Теги:АЭСРКстроительство
14.08.2024, 17:27 16651

Задержки рейсов Air Astana и FlyArystan: назначена внеплановая проверка

Создана комиссия для установления причин отмен и задержек рейсов
Задержки рейсов Air Astana и FlyArystan: назначена внеплановая проверка
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за участившихся случаев задержек рейсов Air Astana и FlyArystan в отношении авиакомпаний назначена внеплановая инспекционная проверка, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства транспорта.

В связи с участившимися случаями задержек рейсов по техническим причинам авиакомпании АО "Air Astana" и АО "FlyArystan", а также большим количеством жалоб по вопросам соблюдения прав пассажиров Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК создана комиссия для установления причин отмен, задержек рейсов и непредоставления соответствующих услуг, а также других случаев, связанных с нарушением требований законодательства об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", - проинформировали в пресс-службе


Напомним, на прошлой неделе 15 рейсов задерживались в международном аэропорту Астаны из-за повреждения самолетов градом.
 
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Теги:РКЗадержкарейсы
14.08.2024, 12:03 24026

Активы на более чем триллион тенге возвращены в Казахстан  

Ряд объектов недвижимости, возвращенных Кайратом Сатыбалдыулы в качестве возмещения ущерба, предали государству
Активы на более чем триллион тенге возвращены в Казахстан
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Активы на 1,09 трлн тенге возвращены в Республику Казахстан за 2,5 года, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.

С начала текущего года Антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге. Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге", - проинформировали пресс-службе.


В частности, ряд объектов недвижимости, возвращенных Кайратом Сатыбалдыулы в качестве возмещения ущерба, предали государству.

Среди них бизнес-центр Kaisar Tower в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге, здание которого передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета. Кроме того, на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Жургенова" передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге. В столице три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата города Астаны для детей с инвалидностью", - сообщили в Антикоре.



Подчеркивается, что важную роль играет международное сотрудничество, благодаря которому из Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран в Казахстан возвращены активы в виде денег, ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей. В частности, 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии, 116,7 млрд тенге - из Лихтенштейна, из Турции - 2,2 млрд тенге, из Объединенных Арабских Эмиратов - 6,3 млрд тенге и других стран.

По уголовному делу в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, в пользу государства передано уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области с крупными запасами никеля и кобальта стоимостью более 5,6 трлн тенге", - добавили в агентстве.


Ранее в Антикоре рассказали, какие активы вернули государству по делу Сатыбалдыулы.
 
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Теги:РКАктивыВозврат
14.08.2024, 10:17 26076

В Астане 200 детям-сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на жилье

Прокуратура Астаны выявила нарушения
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Астаны выявила нарушения жилищных прав детей-сирот. Более чем 200 детям-сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на жилье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уполномоченным органом в нарушение статьи 71 закона РК "О жилищных отношениях" необоснованно отказано в постановке в очередь детей-сирот ввиду отсутствия регистрации у лиц, не достигших четырнадцати лет, а также наличия зарегистрированного имущества за опекунами, которые не являются членами семьи", - проинформировали в прокуратуре.


Мерами прокурорского надзора более 200 детей-сирот поставлены в очередь на получение жилья.
 
13.08.2024, 19:26 49891

В Казахстане выявили более 500 нарушений правил эксплуатации маломерных судов

Наложено штрафов на сумму свыше 5,1 млн тенге
В Казахстане выявили более 500 нарушений правил эксплуатации маломерных судов
Фото: Минтранс РК
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК усилил контроль за безопасной эксплуатацией маломерных судов. Акция началась 1 июня и продолжится до 31 августа 2024 года, сообщает пресс-служба Минтранса.

На сегодняшний день территориальными органами Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля осмотрено 1559 маломерных судов, выявлено 560 административных правонарушений и наложено штрафов на сумму свыше 5,1 млн тенге.

Среди нарушений чаще всего случаются следующие:

  • эксплуатация судов без индивидуальных спасательных средств (спасательные жилеты, пояса, нагрудники) - 204 случая;
  • нарушение судоводителями иных правил пользования маломерными судами - 133 случая;
  • управление маломерным судном лицом, не имеющим права управления судном, - 61 случай;
  • выброс за борт судна мусора и других предметов - 53 случая;
  • управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке, - 36 случаев.
 

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