Трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе объявлен в Бразилии  

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Газа. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 100 человек погибли, десятки пострадали в результате израильского удара по школе в городе Газе.





Армия Израиля нанесла удар по школе Аль-Табаин в секторе Газа, сообщает ТАСС





По заявлениям израильских вооруженных сил, там располагался штаб радикального палестинского движения ХАМАС.





Армия заявляет, что перед ударом "были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", а атака проводилась с использованием "точных боеприпасов, наблюдения с воздуха и развединформации", информирует RT





Палестинский журналист Хоссам Шабат сообщил, что на месте удара начался пожар, а несколько человек "оказались в ловушке". По имеющимся данным, в момент утренней молитвы в школе находились 250 человек.





Правительство Газы после этого обвинило Израиль в совершении "геноцида и этнических чисток". По словам главы пресс-службы властей Исмаила аль-Тавабты, удар по школе наносился тремя бомбами массой 907 кг каждая.