Токаев назначил начальника Генштаба ВС РК

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Распоряжением главы государства начальником Генштаба Вооруженных сил РК назначен Мурат Бектанов, передает Kazakhstan Today.



"Бектанов Мурат Карибаевич назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба президента Казахстана.



Также, по информации пресс-службы, Курманбаев Бакыт Жанузакович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан. Он освобожден от должности заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан.



Кроме того, распоряжением главы государства Майкеев Мурат Жалелович освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Казахстан - начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.



Жанжуменов Талгат Женисович также освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства