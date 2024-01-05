04.01.2024, 16:00 27036
Токаев назначил вице-министров обороны и внутренних дел
Фото: Акорда
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей министров обороны и внутренних дел Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - сказано в сообщении Акорды.
С июня 2021 года Абубакиров занимал пост начальника главного штаба - первого заместителя главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил РК.
Кроме того, распоряжением президента Сайтбеков Айдар назначен заместителем министра внутренних дел РК.
Вместе с тем, Токаев освободил от должности секретаря высшего судебного совета Республики Казахстан - руководителя аппарата Сабирова Анвара.
Напомним, в декабре 2023 года президент снял Кайрата Сунтаева с поста замглавы МВД.
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04.01.2024, 09:00 43941
Назначен председатель Комитета информации
Фото: https://t.me/KZgovernment
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Раханов Мейрлан Акылбекович назначен председателем Комитета информации. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Ранее должность председателя Комитета информации занимал Елдос Наширали.
Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. С июля 2021 года по декабрь 2023 года был заведующим сектором пресс-службы президента РК.
04.01.2024, 08:35 41851
Домыслы о переизбрании президента Казахстана беспочвенны - Берик Уали
Президент был избран на семилетний срок в ноябре 2022 года, его полномочия истекут в ноябре 2029 года
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Домыслы о переизбрании действующего президента Казахстана беспочвенны. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь президента РК Берик Уали, разъясняя ситуацию относительно сроков полномочий Касым-Жомарта Токаева.
3 января, ряд зарубежных СМИ указали, что полномочия президента РК заканчиваются в 2026 году, сообщает 24KZ.
Вероятно, среди отдельных журналистов, не знакомых с нашими реалиями, возникло недопонимание ситуации. В действительности в интервью газете Egemen Qazaqstan глава государства опровергает домыслы о якобы подготовке в 2026 году референдума с целью изменить Конституцию и принять участие в следующих выборах. Как известно, президент был избран на семилетний срок в ноябре 2022 года. Согласно Конституции, его полномочия истекут в ноябре 2029 года", - заявил Берик Уали.
Он напомнил, что Токаев ранее предлагал ограничить президентские полномочия однократным семилетним сроком.
Напомним, в интервью глава государства назвал дезинформацией слухи в соцсетях о том, что он планирует провести референдум по Конституции и вновь принять участие в президентских выборах.
Убежден, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон. Положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно. Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства... В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано", - заявил Токаев.
03.01.2024, 19:52 72046
Назначен врио начальника ДЧС Мангистауской области
Должность получил Бекболат Абдикадыров
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Актау. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Мангистауской области назначен Бекболат Абдикадыров, сообщает пресс-служба департамента.
3 января заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Мурат Муханов представил акиму региона, личному составу департамента и ветеранам органов гражданской защиты назначенного начальника ДЧС Мангистауской области полковника Бекболата Абдикадырова.
Бекболат Абдикадыров службу в органах гражданской защиты начал в 1998 году с должности пожарного.
03.01.2024, 19:44 72821
В рамках программы "7-20-25" выдано 71 699 займов - Нацбанк
Почти половину этой суммы потратили в Астане
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 28 декабря 2023 года выдано 71 699 займов на сумму 974,1 млрд тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Почти половину этой суммы потратили в Астане - 25 814 займов на общую сумму 406,4 млрд тенге.
В Алматы выдали 14 462 займа на общую сумму 224,5 млрд тенге.
В Шымкенте выдали 5 362 займа на общую сумму 66,5 млрд тенге.
Ранее Нацбанк продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25". Также регулятор определил бюджет для программы на 2024 год.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.
03.01.2024, 18:55 74646
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии
Фото: Акорда
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны, сообщает пресс-служба Акорды.
С глубокой скорбью воспринял новость о разрушительном стихийном бедствии в вашей стране, в результате которого погибло и пострадало большое количество людей. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования вам и семьям, потерявшим родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим и благополучного возвращения пропавших граждан в свои семьи", - говорится в телеграмме.
Напомним, серия землетрясений произошла на западе Японии днем, 1 января. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". К настоящему времени известно о 48 погибших. Более 50 человек получили травмы различной степени тяжести.
03.01.2024, 17:38 78606
Электронные читательские билеты с доступом во все библиотеки появятся в Казахстане
Фото: freepik.com
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие электронной библиотечной системы обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-Министра РК Тамары Дуйсеновой, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Более 11 тысяч казахстанских библиотек на сегодня используют разные информационные системы и каталоги. Для упорядочения книжного фонда страны разрабатывается единая автоматизированная платформа. Благодаря ей читатели смогут легко найти нужную им книгу или же ее электронную версию. Будут внедрены и единые электронные читательские билеты с доступом во все библиотеки страны. Зарегистрироваться и получить такой билет пользователи смогут через портал электронного правительства.
На платформе также предусмотрена функция онлайн пополнения книжного фонда. Воспользоваться ею смогут и издательства: вышедшие в свет новые произведения будут загружаться в систему с доступом по платной подписке. Таким образом планируется защищать интересы частных издательств и авторов.
Мы встречались с издателями страны и объяснили порядок размещения книг. Они согласились на предложенные условия", - сообщил вице-министр культуры и информации Арман Жудебаев.
Отмечено, что в пилотном режиме платформу планируется запустить уже в 2024 году. В первую очередь она заработает на базе крупных библиотек.
03.01.2024, 14:38 85176
О чем говорил президент Казахстана в интервью Egemen Qazaqstan
Фото: Акорда
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ключевые тезисы интервью президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
- Токаев анонсировал расширенное заседание правительства, на котором подведут итоги социально-экономического развития и определят тактику дальнейших действий. В течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.
- В 2024 году в Казахстане пройдет ряд представительных саммитов и форумов. Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности.
- Токаев высказался о январских событиях и ответил на вопрос касательно решения о приглашении военнослужащих ОДКБ. По его словам, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. В попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы.
- Президент рассказал о попытке навязать модель двоевластия в стране. По его словам, это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии. Эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса.
- Глава государства ответил на вопрос, есть ли в Казахстане политические заключенные.
- Президент опроверг слухи о том, что он планирует провести референдум по Конституции и вновь принять участие в выборах.
- Токаев рассказал о новых подходах к управлению экономикой и проблемах закредитованности граждан.
- Токаев высказался о плачевном состоянии ТЭЦ и ЖКХ.
- Президент высказался о строительстве АЭС в Казахстане. Он отметил, что будут проведены широкие общественные слушания и вопрос будет решен на всенародном референдуме.
- Глава государства отметил, что в мире существенно возрастает интерес к Центральной Азии.
- Токаев рассказал о сотрудничестве с Россией.
- Казахско-китайские отношения можно с уверенностью назвать образцовыми - Токаев.
- Токаев рассказал о принимаемых мерах для снижения случаев насилия и жестокости, а также прокомментировал петицию, набравшую силу после резонансного убийства Салтанат Нукеновой.
- Токаев высказался о книге первого президента Назарбаева и о том, будет ли сам писать мемуары.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
03.01.2024, 14:10 70601
Усилить контроль по недопущению выезда на трассы в непогоду поручил Смаилов
В Астане 29-31 декабря были задержаны более 100 рейсов из-за погодных условий
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы обеспечения доступности транспортного сообщения обсуждены на первом в новом году совещании в правительстве.
Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что с 25 декабря погодные условия ухудшились практически во всех регионах Казахстана. Почти 150 раз объявлялись штормовые предупреждения, закрывалось и ограничивалось движение на автодорогах.
В целом проводится слаженная работа центральных и местных госорганов. Вместе с тем для недопущения трагических случаев требуется усилить взаимодействие отдельных ведомств и организаций", - сказал премьер.
Глава правительства потребовал активизировать работу всех координационных штабов, обеспечить круглосуточную очистку автодорог и улиц населенных пунктов от снега, а также сформировать резервное количество транспортных средств для экстренной эвакуации пассажиров в пункты обогрева.
Министерству транспорта и компании "КазАвтоЖол" взять на особый контроль обеспечение безопасного проезда на автодорогах республиканского и международного значения. МЧС совместно с Министерством культуры и информации обеспечить заблаговременное оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях", - отметил он.
Алихан Смаилов также поручил усилить работу по недопущению выезда транспортных средств при введении ограничений и в случае необходимости оперативно передислоцировать спецтехнику на наиболее сложные участки автодорог.
В свою очередь, министр транспорта Марат Карабаев доложил, что с 29 по 31 декабря в Астане отмечались сложные метеоусловия: сильный снегопад, метель, скорость ветра достигала 26 метров в секунду. В результате было задержано более 100 рейсов. Для принятия необходимых мер работал оперативный штаб с участием представителей аэропорта, авиакомпаний и метеослужбы.
Пассажирам было предоставлено горячее питание и медицинское обслуживание при необходимости (капельница, перевязка), некоторых из них (дети, пожилые, люди с инвалидностью) разместили в гостиницах, для детей организовано вручение новогодних подарков и сладостей с участием аниматоров. При этом авиакомпании осуществят 100% возврат стоимости билетов на задержанные и отмененные рейсы в период с 29 декабря по 2 января", - проинформировал министр.
В настоящее время, по его словам, все аэропорты работают в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.
Для снижения рисков длительных задержек рейсов в будущем будет усилена координация между авиакомпаниями и аэропортами, в частности, планируется выработать алгоритм действий для перевозки пассажиров в сложных метеоусловиях. Кроме того, будут проработаны вопросы дополнительного укомплектования аэропортов спецтехникой и оборудованием, а также усиления информированности пассажиров.
В преддверии праздничных дней ощутимая нагрузка наблюдалась и на автомобильный транспорт. С 28 декабря по 2 января на территории северо-восточной и центральной частей страны были значительные осадки в виде дождя с переходом в снег, метель с порывами ветра до 30 метров в секунду. При ограничении видимости вводилось 107 краткосрочных закрытий дорог в 13 областях.
Для круглосуточного мониторинга ситуации и принятия необходимых мер работал оперативный штаб. Дорожными службами совместно с акиматами и полицией организовано сопровождение 47 автоколонн между Астаной и Карагандой, Астаной и Кокшетау. Это позволило обеспечить проезд 42 тыс. автотранспортных средств в условиях ограниченной видимости. При этом для очистки закрытых участков дорог круглосуточно было задействовано 422 единицы дорожно-эксплуатационной техники и свыше 700 человек.
В целях стабильной перевозки пассажиров ж/д транспортом в период праздничных дней было увеличено количество предложенных мест в поездах высокого спроса. По 12 маршрутам дополнительно задействовано 296 прицепных вагонов. По направлениям Астана - Алматы - Астана и Астана - Шымкент - Астана назначены дополнительные поезда. Организовано 6 дополнительных пригородных поездов по направлениям Астана - Кокшетау, Астана - Боровое, Астана - Атбасар и Павлодар - Астана.
На сегодняшний день, по информации "КазАвтоЖол" в республике введены ограничения для движения автотранспорта на двух участках.
В Жетысуской области введено ограничение на трассе Ушарал - Достык, от станции Коктума до станции Достык – 100 км.
В Карагандинской области ограничено движение по трассе Екатеринбург – Алматы, от Пришахтинска до села Новостройка – 16 км.
Напомним, 2 января на трассе Алматы - Екатеринбург из-за нулевой видимости столкнулись сразу семь автомобилей.
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