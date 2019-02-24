Токаев назвал насилие в школах упущением в работе всех госорганов

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с правовым и нравственным воспитанием молодежи в контексте случаев насилия и издевательств в школах, получивших широкий общественный резонанс в последнее время, передает Kazakhstan Today.

По его словам, ежегодно около 50 % правонарушений и преступлений, совершаемых в стране, приходится на молодежь. Так, в 2017 году из общего числа лиц, совершивших преступления, порядка 46% находились в возрасте от 14 до 29 лет.

Широкий общественный резонанс вызвали случаи насилия, травли, запугивания, издевательств в наших школах, о которых стало известно в последнее время благодаря средствам массовой информации и деятельности общественных фондов. Данная проблема получила широкое распространение по всему миру. По данным Детского фонда ЮНИСЕФ, в мире каждый второй ученик в возрасте от 13-15 лет, это примерно 150 млн детей, сталкиваются с насилием со стороны сверстников в школах или в непосредственной близости от них. Насилие в школах - это упущение в работе всех государственных органов. Мы не должны закрывать глаза на эту проблему. Необходимо проанализировать его причины и принять системные меры для того, чтобы исключить атмосферу страха из наших школ. Это должно стать каждодневной заботой учителей, родителей, молодежных организаций, акиматов всех уровней и общества в целом", - сказал Токаев.

Он также высказался об отношении молодежи к религии.

Каждый молодой человек в нашей стране, независимо от отношения к религии, должен проявлять уважение к государству, его законам и символам. В школах нужно ориентироваться на стандарты поведения и одежды, которые опираются на международный опыт и в то же время в полной мере учитывают национальные традиции нашего народа. Недопустимо, когда из-за религиозных убеждений дети, по сути, лишаются возможности получить среднее или высшее образование, отсекаются от источников знаний. На мой взгляд, в этом вопросе пока не выработана здравая позиция, мы настроены на согласованную работу парламента и правительства", - сказал Токаев.

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