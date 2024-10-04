Токаев: необходимо планомерно повышать уровень компетенций депутатов маслихатов
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней заявил о необходимости планомерно повышать уровень компетенций депутатов маслихатов.
Эффективность маслихатов как ключевого института местного самоуправления напрямую зависит от профессионализма их депутатов. В квалифицированных и компетентных депутатах должны быть заинтересованы прежде всего партии, от которых они выдвигаются. Сегодня было высказано предложение по обучению депутатов маслихатов. Данному направлению следует уделять особое внимание, чтобы обеспечить эффективную деятельность депутатов маслихатов", - сказал Токаев.
Он отметил, что к решению этой задачи должна подключиться Академия государственного управления.
Считаю, что партиям надо рассмотреть возможность сотрудничества с Академией в целях повышения компетенций своих депутатов. Конечно, эту работу нужно организовать с учетом региональной специфики, профессионального и общественно-политического опыта народных избранников", - уточнил глава государства.
В то же время, по его словам, депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами и всесторонне информировать общество о своей работе.
Приходится констатировать, что в этом вопросе пока имеются упущения. В частности, отчеты депутатов маслихатов перед избирателями зачастую носят формальный характер. Важно обратить внимание на их качественную подготовку и содержательное наполнение. Большое значение имеют навыки публичной политики, умение говорить с людьми и аргументированно отстаивать свою позицию в ходе открытого диалога", - сказал Токаев.
Президент подчеркнул, что маслихаты могут и должны стать местом формирования новой волны публичных политиков.
В то же время депутатам маслихатов следует держать на контроле вопросы, которые поднимаются гражданами, и в полной мере использовать свои полномочия для влияния на местные исполнительные органы. Нужно брать пример с мажилиса, в стенах которого постоянно идут конструктивные дебаты, вырабатываются конкретные решения", - сказал он.