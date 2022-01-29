Токаев о Nur Otan: потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка

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НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, избранный на пост председателя Nur Otan, заявил, что партия должна обновиться, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мною выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны. Nur Otan должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана. Но для этого Nur Otan должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии", - заявил президент.

Он также обозначил ряд приоритетов для дальнейшего реформирования партии:

1. Укреплять солидарность в рядах партии, консолидировать все конструктивные силы общества

Нужно активнее вовлекать в свои ряды представителей разных общественно-политических кругов, реальных лидеров, обладающих доверием сограждан. К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно. В критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере. Nur Otan, будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов. Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема", - заявил глава государства.

2. Не копировать работу государственных органов

У госаппарата одни функции, у партии совершенно другие. Nur Otan должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях направлять работу госаппарата", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания.

Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями", - заявил глава государства.

3. Повысить организационную эффективность, пересмотреть и оптимизировать структуру в сторону сервисной модели

По мнению президента, созданные при партии общественные советы должны стать открытой и действенной площадкой, где разрабатываются рекомендации по самым острым темам.

Активное сотрудничество с другими партиями и общественными объединениями должно стать естественной частью деятельности нашей партии. Роль мессии здесь неуместна - нужно правильно воспринимать конструктивную критику и делать полезные выводы", - сказал Токаев.

4. Усилить участие партийцев в решении актуальных социально-экономических проблем в регионах

По словам Токаева, пока депутаты не обладают должным авторитетом среди граждан. Это было явно заметно во время трагических январских событий.

Граждане должны видеть и понимать, что делают народные избранники для улучшения благосостояния народа и качества жизни в стране", - заявил президент.

5. Активизировать деятельность общественных приемных

Партия по всей стране имеет 238 общественных приемных, но их работа не очень видна. Между тем, важно держать руку на пульсе, строго контролировать все обращения граждан", - сказал Токаев.

Он уточнил, что значительную часть работы можно перевести в проактивный формат, то есть заблаговременно на основе анализа обращений выявлять системные проблемы и сигнализировать о них руководству партии или правительству.

6. Быть в авангарде борьбы с коррупцией, выдвигать полезные инициативы по этой проблеме

Президент отметил, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений. Поэтому, по его мнению, важно сформировать в обществе абсолютное неприятие гражданами коррупционного поведения.

7. Заняться конкретной работой с необустроенной молодежью в городах

Трагические события января показали серьезные упущения в социально-экономической адаптации молодежи. В этом повинны как местные исполнительные органы, так и в целом система госуправления", - заявил Токаев.

По его мнению, в ряды Jas Otan следует привлекать пользующихся доверием среди молодежи лидеров, готовых заниматься полезной общественной деятельностью.

Напомним, сегодня на внеочередном съезде Nur Otan Касым-Жомарт Токаев был единогласно избран председеталем партии.