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Токаев о выходе из AMANAT: президент должен быть политически нейтральным

26.04.2022, 17:54 10546
Токаев о выходе из AMANAT: президент должен быть политически нейтральным
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед делегатами внеочередного, XXIII съезда партии AMANAT, объяснил свое решение выйти из партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее я уже говорил, что оставлю должность председателя партии и покину ее ряды. Пришло время это сделать. Я принял решение с сегодняшнего дня прекратить полномочия председателя партии AMANAT и выйти из ее состава. Безусловно, данный шаг носит символический характер", - сообщил президент.


Он также поблагодарил всех за доверие и поддержку.

Мы вместе проделали большую работу. Но время не стоит на месте. Многое изменилось. Перед нами стоят масштабные задачи. Сегодня происходит глубокая демонополизация всех сфер в нашей стране. Этот процесс не должен обойти стороной и политическую систему. Считаю целесообразным, чтобы глава государства не отдавал предпочтения какой-либо партии, иными словами, был политически нейтральным. Это моя незыблемая позиция", - заявил Токаев.


По его мнению, это решение создаст равные возможности для всех сторон и обеспечит справедливость политической системы. Независимость партии от исполнительной власти позволит укрепить доверие населения к партии и повысить ее авторитет.

Сейчас партия обладает уверенным большинством в мажилисе и маслихатах. Это дает ей возможность строго контролировать работу правительства и акимов. Полагаю, что с выходом президента из рядов партии ее стратегический курс не изменится. Несомненно, партия AMANAT и впредь будет занимать особое место в политической жизни страны. Сохранив преемственность в политике, партия продолжит свою созидательную деятельность на благо страны", - заключил глава государства.


Напомним, сегодня на съезде Токаев объявил о своем выходе из партии AMANAT. На должность председателя партии он предложил кандидатуру председателя мажилиса парламента Ерлана Кошанова, которую единогласно одобрили делегаты съезда.

В своем выступлении перед делегатами съезда глава государства подробно рассказал о роли партии в процессе кардинального реформирования государства и общества.
 

 

новости по теме

Кайрат Рахимов возглавил АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности"

26.04.2022, 21:14 7216
Кайрат Рахимов возглавил АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности"
Фото: МЭ РК
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба Минэнерго, Кайрат Рахимов назначен председателем правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кайрат Рахимов родился 1985 году в Темиртау.
 
Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Сеулский Национальный университет.
 
Трудовой путь начал в 2006 году электромонтером ТОО "Караганда-Жарык".
 
С 2007 по 2009 годы работал ведущим специалистом, экспертом управлений Агентства РК по регулированию естественных монополий.
 
С 2009 по 2021 годы - главный эксперт управления, начальник управления департамента, заместитель директора департамента, директор департамента, вице-министр Министерства энергетики РК.
 

Представители Министерства энергетики РК посетили Степногорскую ТЭЦ

26.04.2022, 21:01 7326
Представители Министерства энергетики РК посетили Степногорскую ТЭЦ
Фото: old.vecher.kz
СТЕПНОГОРСК. 26 АПРЕЛЯ - 25 апреля состоялась рабочая поездка представителей Министерства энергетики РК в Степногорск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе поездки представители Министерства энергетики и акимата Акмолинской области посетили Степногорскую ТЭЦ и ознакомились с текущим состоянием энергетического оборудования, был совершен обход станции. Были обсуждены актуальные вопросы прохождения отопительного сезона, в том числе аварийных остановок котлов, риски своевременной качественной подготовки ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
Также в ходе поездки были рассмотрены проблемные вопросы по тепловым сетям при прохождении текущего отопительного сезона. Анализ жалоб жителей указывает на некачественное теплоснабжение многоквартирных жилых домов. 
 
В целях улучшения теплоснабжения потребителей Степногорска была отмечена необходимость модернизации тепловых сетей и внутренних сетей многоквартирного жилого фонда города. 
 
По итогам совещания было поручено подготовить предложения и планы по подготовке электростанции и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону, которые в дальнейшем планируется рассмотреть на совещании с участием акимата Акмолинской области и других центральных государственных органов.
 
30 марта по фактам аварийных остановок котлов на Степногорской ТЭЦ территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области назначена внеплановая проверка.
 
13 апреля стало известно, что Минэнерго планирует усилить контроль в энергетическом секторе и готовит программу модернизации теплоэлектроцентралей. По информации ведомства, средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66%. При этом износ энергооборудования ТЭЦ в Уральске, Таразе, Кентау, Кызылорде и Степногорске превышает 80%.
 

В Минобороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и Великобритании

26.04.2022, 20:09 9026
В Минобороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и Великобритании
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Начальник департамента международного сотрудничества полковник Олжас Хусаинов встретился с военным атташе Великобритании в РК подполковником Робертом Джеймсом Бакстером, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сторонами отмечено, что военное сотрудничество между странами развивается динамично и в плановом режиме. Полковник Олжас Хусаинов поблагодарил подполковника Роберта Джеймса Бакстера за содействие в совершенствовании языковой подготовки в Вооруженных силах, в рамках которой британской стороной организован проект "Английский для миротворцев", сообщает пресс-служба МО РК.
 
В ходе переговоров обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области военного образования, боевой подготовки, обучения специалистов в сфере кибербезопасности.
 
По итогам встречи подписан план сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании на 2022 - 2023 годы.
 

В Алматы в системе "Сергек" заработал новый функционал

26.04.2022, 19:40 9686
В Алматы в системе "Сергек" заработал новый функционал
АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ - В Алматы в системе "Сергек" заработал новый функционал. Речь идет о программе "Коргау Сергек", с помощью которой выявляются автомашины с подложными номерами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Продолжается целенаправленная работа по привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, а также лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. К слову, только за минувшие сутки комплекс "Коргау Сергек" на дорогах города вычислил 11 автолюбителей, который использовали подложные номера. Ими в течение минувшего дня допущено 790 правонарушений на общую сумму 12 миллионов 680 тенге. Указанные автомашины задержаны и водворены на специальную штрафную стоянку", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров. 

 
В числе оштрафованных - гр. А., 1992 года рождения. Накануне он нарушил ПДД 92 раза. Сумма штрафа составила 1 миллион 541 тысячу тенге.
 

Необходимо отметить, что система "Коргау Сергек" в пилотном режиме используется с ноября 2021 года. Всего с начала года за использование подложных государственных номеров (cтатья 590, части 3, 4 КоАП РК) задержан и привлечен к административной ответственности 171 водитель. Транспортные средства помещены на штрафстоянку. Вместе с тем в течение истекших суток задержаны водители двух автомашин, незаконно использующие специальные светозвуковые и громкоговорящие сигналы. Кроме того, от управления ТС отстранены 7 пьяных водителей", - резюмировал полковник Саттаров.

 

Новым председателем Центра военно-стратегических исследований избрана Айгуль Тулембаева

26.04.2022, 16:22 13566
Новым председателем Центра военно-стратегических исследований избрана Айгуль Тулембаева
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Состоялось заседание совета директоров акционерного общества "Центр военно-стратегических исследований", по результатам которого новым председателем общества избрана советник министра обороны Айгуль Тулембаева, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Министерство обороны РК. 
 
Айгуль Тулембаева работает в системе Вооруженных сил Казахстана с 2013 года. Является доктором экономических наук, председателем национального научного совета по приоритету "Национальная безопасность и оборона". 
 
Возглавляла департамент военного образования и науки Министерства обороны РК. 
 
В новой должности в ее обязанности как председателя совета директоров входит организация контроля деятельности центра.
 
АО "Центр военно-стратегических исследований" - подведомственная организация Министерства обороны. Сто процентов акций общества принадлежат государству, права единственного акционера предоставлены оборонному ведомству.
 
Президентом акционерного общества с 2013 года является генерал-майор запаса Козы-Корпеш Карбузов.
 

Токаев объявил о своем выходе из партии AMANAT

26.04.2022, 15:43 14391
Токаев объявил о своем выходе из партии AMANAT
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Начался внеочередной, XXIII съезд партии AMANAT с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседании президент объявил о своем выходе из партии AMANAT и выдвинул на пост главы партии спикера мажилиса Ерлана Кошанова, сообщает Акорда. 
 
Также стало известно, что в состав AMANAT вошла партия Adal.  
 

Сегодняшние изменения позволят AMANAT обновиться в соответствии с современными требованиями. Партия, безусловно, внесет свой вклад в процветание нашей страны", - подчеркнул глава государства. 

 
По его словам, изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. 

В стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями и требованиями граждан", - отметил президент.  


Ярким показателем начавшихся изменений, по его словам, является инициатива партии Adal об объединении с партией AMANAT.

Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы», - добавил Токаев.




 

 

Назначен новый аким Уральска

26.04.2022, 13:44 15621
Назначен новый аким Уральска
Фото: gov.kz
УРАЛЬСК. 26 АПРЕЛЯ - Сегодня состоялся актив города Уральска, на котором был назначен новый аким, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Абат Шыныбеков покинул пост акима Уральска, он занимал его с августа 2019 года, сообщает "Мой город". 
 
На должность акима была предложена кандидатура акима Бурлинского района Миржана Сатканова. Депутаты городского маслихата поддержали предложение. Таким образом, с сегодняшнего дня должность акима Уральска занимает 44-летний Миржан Сатканов.
 
Миржан Сатканов родился 13 мая 1977 года. Окончил университет имени Докуз Еулул в Турции по специальности "экономист". Трудовой путь начал с ведущего специалиста отдела финансов Уральска. В разные годы занимал должности главного специалиста, начальника отдела, замначальника, а позже и руководителя управления предпринимательства и промышленности ЗКО. В течение года возглавлял управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО. Затем был назначен заместителем акима области. С сентября 2019 года возглавлял Бурлинский район.
 
В марте этого года житель Уральска создал петицию и потребовал отставки акима. За сутки ее подписали около восьми тысяч человек. Люди остаются недовольными благоустройством города, состоянием дорог и уборкой снега.
 
По предварительной информации, Абата Шыныбекова назначат руководителем аппарата акима ЗКО.
 

Смаилов поручил проверить пожарную безопасность учебных заведений

26.04.2022, 12:15 15136
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Вопросы готовности Казахстана к пожароопасному периоду рассмотрены на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совместно с Министерством образования и науки и акиматами необходимо осуществить проверку всех учебных заведений республики на соответствие требованиям пожарной безопасности. Поручаю проверить работоспособность сигнализаций, гидрантов, огнетушителей, пожарных выходов. Необходимо сделать все для безопасности наших детей", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 
Также акиматам регионов поручено продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям взять на контроль вопросы обеспечения противопожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, санаториях и зонах отдыха. 
 
Министерству экологии и акиматам регионов поручено принять меры по повышению уровня пожарно-технического оснащения природоохранных и лесных учреждений, обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на природные пожары, а также предусмотреть привлечение авиации к тушению крупных пожаров. 
 
По информации министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, в Казахстане ежегодно регистрируется порядка 800 лесных и степных пожаров. В прошлом году в лесном фонде страны был зарегистрирован 751 пожар, лесная площадь, уничтоженная огнем, составила 167 тысяч гектаров. Только прямой материальный ущерб (без учета вреда экологии) превысил 6 млрд тенге.
 

Наибольшее число лесных пожаров отмечено в Восточно-Казахстанской (194 случая - 26%), Актюбинской (123 - 16,4%), Павлодарской (114 - 15,2%) и Костанайской (100 - 13,4%) областях", - уточняет пресс-служба правительства РК. 

 
Как показывает анализ причин природных пожаров, только 43% возгораний вызваны природными явлениями и грозовыми разрядами, а более 50% возникли в результате деятельности человека. Высокая пожарная опасность сохраняется и в текущем году. 
 
По данным МЧС РК, с начала года уже зарегистрировано 42 весенних лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 668 гектаров.
 
Согласно прогнозным данным Казгидромета, в предстоящий пожароопасный период температура в среднем составит +30 градусов, а в южной, восточной и западной частях республики прогнозируется засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +40 градусов.
 
Во всех регионах уже начаты профилактические мероприятия. Сотрудники противопожарной службы возобновляют объезды крестьянских хозяйств, проводят инструктажи среди работников и руководителей, проверяют наличие первичных средств пожаротушения, распространяют специальные памятки с рекомендациями. До конца мая пожарная инспекция МЧС завершит обследование национальных парков и природных заповедников.

 
По данным министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, по итогам проведенной проверки установлена удовлетворительная подготовка лесных учреждений к пожароопасному сезону. Вместе с тем отмечается их низкая материально-техническая оснащенность - 68% от нормы.

21 апреля в Павлодаре произошел крупный пожар в школе № 28. Огонь полностью охватил крышу здания на площади 1200 квадратных метров. Пожар не удавалось потушить в течение двух часов. Все учащиеся и педсостав успешно эвакуировались из здания до прибытия пожарных. При пожаре пострадали учительница и восьмиклассница.

15 апреля пятеро детей пострадали при пожаре в школе Павлодара.
 

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