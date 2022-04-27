Токаев о выходе из AMANAT: президент должен быть политически нейтральным

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НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед делегатами внеочередного, XXIII съезда партии AMANAT, объяснил свое решение выйти из партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее я уже говорил, что оставлю должность председателя партии и покину ее ряды. Пришло время это сделать. Я принял решение с сегодняшнего дня прекратить полномочия председателя партии AMANAT и выйти из ее состава. Безусловно, данный шаг носит символический характер", - сообщил президент.
Он также поблагодарил всех за доверие и поддержку.
Мы вместе проделали большую работу. Но время не стоит на месте. Многое изменилось. Перед нами стоят масштабные задачи. Сегодня происходит глубокая демонополизация всех сфер в нашей стране. Этот процесс не должен обойти стороной и политическую систему. Считаю целесообразным, чтобы глава государства не отдавал предпочтения какой-либо партии, иными словами, был политически нейтральным. Это моя незыблемая позиция", - заявил Токаев.
По его мнению, это решение создаст равные возможности для всех сторон и обеспечит справедливость политической системы. Независимость партии от исполнительной власти позволит укрепить доверие населения к партии и повысить ее авторитет.
Сейчас партия обладает уверенным большинством в мажилисе и маслихатах. Это дает ей возможность строго контролировать работу правительства и акимов. Полагаю, что с выходом президента из рядов партии ее стратегический курс не изменится. Несомненно, партия AMANAT и впредь будет занимать особое место в политической жизни страны. Сохранив преемственность в политике, партия продолжит свою созидательную деятельность на благо страны", - заключил глава государства.
Напомним, сегодня на съезде Токаев объявил о своем выходе из партии AMANAT. На должность председателя партии он предложил кандидатуру председателя мажилиса парламента Ерлана Кошанова, которую единогласно одобрили делегаты съезда.
В своем выступлении перед делегатами съезда глава государства подробно рассказал о роли партии в процессе кардинального реформирования государства и общества.