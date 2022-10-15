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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении саммита "Центральная Азия - Россия", сообщает пресс-служба президента РК.
Сегодня состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию комплексного взаимодействия в формате "Центральная Азия - Россия", - сказал глава государства.
По его словам, на уровне глав внешнеполитических ведомств имеется действующий рабочий орган.
Предлагаю поручить министрам иностранных дел наших стран разработать план совместных действий по реализации итогов нашей встречи", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в ходе выступления на саммите "Центральная Азия - Россия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил выработать меры по усилению региональной безопасности.