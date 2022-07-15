Токаев объявил выговор министру экологии Брекешеву

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Касым-Жомарт Токаев подверг критике министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков", - сообщает ТРК президента РК.
Глава государства потребовал от Министерства экологии, геологии и природных ресурсов продуманно подходить к решению вопроса о регулировании поголовья сайгаков.
Сайгаки являются для казахов священным животным. Вносится предложение, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их. Есть, видимо, и другие методы. Посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но, подчеркиваю, это крайняя мера. Нужно профессионально подходить к этому вопросу", - считает Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, глава государства отметил, что правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией.
Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идет о непрофессионализме, в худшем - о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьезными последствиями для исполнителей, это касается прежде всего профильного министерства, но также и других министерств. Я объявляю министру выговор", - сказал Токаев.