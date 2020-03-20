Токаев обратил внимание генпрокурора на важность соблюдения прав граждан в условиях действия ЧП

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает Kazakhstan Today.

Руководитель надзорного ведомства доложил о принимаемых мерах по обеспечению соблюдения правопорядка в стране в условиях чрезвычайного положения, сообщает пресс-служба Акорды.

Президенту также представлена информация о том, что для своевременной правовой оценки действий и решений в Генеральной прокуратуре и на местах созданы оперативные штабы.

Гизат Нурдаулетов рассказал о мерах, которые принимают правоохранительные органы с целью недопущения искусственного дефицита индивидуальных медицинских средств защиты, противодействия распространению недостоверных и провокационных сведений, а также в отношении нарушений режима чрезвычайного положения. Глава государства обратил внимание на важность соблюдения прав граждан, интересов общества и обеспечения законности в условиях действия временных ограничительных мер", - информирует пресс-служба.

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