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Токаев обратился в Конституционный совет с вопросом о разъяснении требования к кандидатам в президенты о проживании в РК последние 15 лет

23.04.2019, 12:32 9721
Токаев обратился в Конституционный совет с вопросом о разъяснении требования к кандидатам в президенты о проживании в РК последние 15 лет
Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный совет с вопросом о разъяснении требования о проживании в Казахстане последние пятнадцать лет к кандидатам в президенты, передает Kazakhstan Today.
 
"Конституционным советом Республики 23 апреля 2019 года принято к производству обращение президента Республики Казахстан К.К. Токаева об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан. В обращении поставлены вопросы о разъяснении содержания предъявляемого к кандидатам на должность главы государства требования о проживании в Казахстане последние пятнадцать лет, а также засчитывается ли в указанный срок время проживания гражданина за пределами страны в период работы в загранучреждениях Республики и международных организациях, членами которых является Казахстан", - сообщили в Конституционном совете. 
 
Как отметили в ведомстве, в соответствии с Конституционным законом "О Конституционном совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором упомянутое обращение будет рассмотрено по существу. 
 

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