Токаев обсудил с исполнительным секретарем ГРЕКО вступление Казахстана в Группу

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря ГРЕКО Джанлуку Эспозито, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев высказал признательность Совету Европы за поддержку присоединения Казахстана к ГРЕКО и отметил важность сотрудничества с данной организацией в деле противодействия коррупции.

Мы очень заинтересованы участвовать в деятельности этой организации. Мы убеждены, что это придаст серьезный дополнительный импульс нашим усилиям по борьбе с коррупцией, а также будет способствовать решению других проблем, которые препятствуют нашему прогрессу", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Джанлука Эспозито заявил, что сотрудничество Казахстана и ГРЕКО будет взаимовыгодным для обеих сторон.

Членство Казахстана будет способствовать не только продвижению принципов и механизмов борьбы с коррупцией, но и улучшению бизнес-климата, совершенствованию сферы государственных услуг", - считает исполнительный секретарь ГРЕКО.

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