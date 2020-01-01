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Токаев обсудил с Маминым мобилизацию экономики Казахстана

31.12.2019, 12:36 11611
Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства заслушал информацию премьер-министра о предварительных итогах социально-экономического развития страны в 2019 году, сообщила пресс-служба Акорды. 
 
Рассмотрены вопросы мобилизации экономики Казахстана на следующий период. Также был обсужден ход подготовки к расширенному заседанию правительства, которое состоится в конце января 2020 года.
 
Глава государства дал ряд конкретных поручений.
 

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