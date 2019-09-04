Токаев обсудил с представителем компании "Шеврон" реализацию ряда проектов в углеводородном секторе

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании "Шеврон" Майкла Уирта, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи речь шла о реализации ряда проектов в углеводородном секторе и перспективах взаимодействия Казахстана и компании "Шеврон". Отдельно были рассмотрены возможности осуществления новых инвестиций.

Глава государства, выразив благодарность Майклу Уирту за плодотворное сотрудничество, отметил благоприятный инвестиционный климат, созданный в Казахстане для зарубежного бизнеса, сообщает пресс-служба Акорды.

Майкл Уирт подчеркнул, что длительное время Казахстан остается важным партнером его компании. Американский бизнесмен высоко оценил профессионализм руководящего состава дочерней компании " Тенгизшевройл ", 77% которого являются гражданами Казахстана. По словам М. Уирта, данный показатель будет расти по мере укрепления взаимного сотрудничества.

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