Токаев опубликовал статью о независимости Казахстана

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - В газете "Егемен Казакстан" опубликована статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Тауелсіздік барінен кымбат" (Независимость - самое дорогое), передает Kazakhstan Today.

Статья посвящена 30-летию независимости Казахстана. В ней глава государства перечислил основные вехи становления и развития страны за три десятилетия, а также определил задачи на будущее.

Казахстан - единое государство. Наша страна не делится на южную, северную, западную и восточную. Это лишь условные названия, указывающие направление. В 2018 году указом президента Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую. Решение восстановить историческую справедливость было единодушно поддержано народом. Ведь не только город, но и весь край с древних времен называли Туркестаном. Эта хорошая тенденция может быть продолжена по всей стране. Мы серьезно относимся к таким шагам", - написал глава государства.

Президент в очередной раз заверил, что казахстанская земля никогда не будет продаваться и передаваться иностранцам.

Это необходимо понять каждому гражданину. В следующем году завершается срок моратория, введенного в отношении отдельных норм Земельного кодекса. Очень важный вопрос - введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому, в этом году нужно создать комиссию по земельным вопросам и принять окончательное решение", - отметил он.

Наша священная земля, унаследованная от предков, - наше главное богатство. Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию. Наша история сегодня не измеряется лишь 1991-м или 1936 годом. Наш народ проживал в этих краях как во времена Казахского ханства, так и в эпохи Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннов и саков. Одним словом, корни нашей национальной истории уходят глубоко в древние времена. В целом, историей должны заниматься историки, а не политики", - написал президент.

Также глава государства высказался о роли казахского языка в казахстанском обществе.

Знание государственного языка - долг каждого гражданина Казахстана. В связи с этим хочу обратиться ко всем казахстанцам, которые еще не овладели казахским языком. Мы видим, что молодые люди могут выучить английский или другие языки за короткое время. Каждый, кто хотел выучить казахский язык в те годы, когда сменилось целое поколение, знал бы это давно. В народе есть поговорка: "Лучше поздно, чем никогда". Главное - должен быть энтузиазм. Широкое использование нашего родного языка не означает, что есть ограничения на другие языки, особенно на русский. Будет возможность развивать родной язык и традиции всех национальностей", - подчеркнул глава государства.

Говоря о целях четвертого десятилетия, президент подчеркнул, что главная задача - быть сильным государством и конкурентоспособной нацией. Для этого необходимо продолжить процесс политических и экономических реформ, модернизации общественного сознания.

Мы хотим построить справедливое общество и эффективное государство. Если в каждом деле руководствоваться принципом справедливости, то эти цели достижимы", - отметил Токаев.

В статье глава государства сообщил, что поручил уполномоченным органам и отечественным телеканалам направить определенную часть государственного заказа, в обязательном порядке - на исторические темы.

Вопросы финансирования будут решены", - отметил он.

По словам президента, в мировой киноиндустрии большой спрос на сценарии по историческим темам. Таких фильмов много в Америке и в Европе. Сейчас большие кинокомпании Netfliх, HBO и другие обращают внимание на Азию.

В казахской истории также достаточно важных событий, достойных стать основой для киносюжетов. Например, это история Золотой Орды, бывшей одной из наиболее сильных империй в мире. Специалистам киноиндустрии следует обратить внимание на этот вопрос", - цитирует статью Токаева inform.kz .

По его словам, в художественных и документальных исторических произведениях всегда должна отражаться идея государственности и государственничества.

Токаев также отметил, что, несмотря на ряд попыток, до сих пор не написана многотомная новейшая история Казахстана. С учетом ранее допущенных концептуальных ошибок настало время приступить к ее написанию заново. Все учебники должны быть основаны на этом фундаментальном труде. Кроме того, должна быть написана краткая история Казахстана для иностранной аудитории и переведена на основные мировые языки.





Также Токаев высказался о возможности введения выборов акимов. "В последнее время растет желание казахстанцев принимать активное участие в жизни страны, участвовать в процессе принятия решений. Моя концепция "слышащего государства" и Национальный совет общественного доверия - прямой ответ на это требование. Мы продолжим традицию казахстанского народа вместе решать проблему консультативным путем", - отметил он.





Он сообщил, что политическая реформа - это вопрос не дня или года. "Мы должны делать это осторожно и постепенно, не расшатывая основ страны и не подрывая ее процветание и единство. Однако с реформой откладывать не стоит. Власть должна чувствовать ответственность перед людьми. Поэтому мы будем избирать акимов сел и поселков. Таким образом мы укрепляем систему местного самоуправления с самого нижнего уровня. Этот шаг необходим для того, чтобы население и местные власти вместе работали над решением насущных проблем. Затем выбираем акимов районов. Если новая система окажется эффективной, мы выберем акимов на более высоком уровне", - написал глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства