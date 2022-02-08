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Токаев обсудил со спецпредставителем ЕС события трагического января

07.02.2022, 18:23 32701
Токаев обсудил со спецпредставителем ЕС события трагического января
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалу, обсудив с ней события "трагического января", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По просьбе Тери Хакалы глава государства рассказал о событиях "трагического января". Он заявил, что Генеральной прокуратуре дано поручение провести тщательное и справедливое расследование произошедшего. Президент подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для всех ветвей власти нашей страны", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Казахстанский лидер также проинформировал о планах по модернизации политической системы и реализации Нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев передал слова признательности президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю за высказанную им в ходе видео-встречи 10 января поддержку нашей страны и твердый настрой на укрепление сотрудничества, 
 
Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность развитию тесных связей с Европейским Союзом по всем направлениям сотрудничества и намерение в полном объеме реализовать достигнутые ранее договоренности.
 
В свою очередь Тери Хакала сообщила о заинтересованности Брюсселя в развитии отношений с Казахстаном. Европейский дипломат поблагодарила президента за обстоятельный и полезный обмен мнениями. Она заверила, что Евросоюз всецело поддерживает политику реформ президента и заинтересован в процветании и стабильности Казахстана, проинформировали в пресс-службе.
 

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Две станции метро запустят в Алматы в мае

08.02.2022, 15:14 631
Две станции метро запустят в Алматы в мае
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры города на фоне роста населения и высокой маятниковой миграции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируемый в мае текущего года ввод в эксплуатацию двух станций метро позволит увеличить ежедневный пассажиропоток с 30 до 86 тыс.", - сообщил Досаев сегодня на расширенном заседании правительства с участием главы государства.

 
По его словам, в рамках Комплексного плана развития "Жа?а Алматы" в городе будет построено не менее 100 км новых дорог.
 

Мною принято решение о перераспределении ранее запланированных 2 млрд тенге на средний ремонт проспекта Аль-Фараби (от ВОАД до улицы Саина) на строительство и ремонт дорог в особо нуждающихся районах города, где сегодня нет или имеется некачественное дорожное полотно. Работа по поиску резервов будет продолжена", - сказал аким.

 
Также он отметил, что в 2022 году завершатся работы на двух развязках и пробивке улицы Ауэзова.
 
На особом контроле - развитие Алматинской агломерации. По оценке властей, ежедневно в Алматы из области заезжает около 250 тыс. автомобилей. Порядка 60% сотрудников алматинских предприятий проживают в близлежащих районах. 
 

Акиматы Алматы и Алматинской области намерены начать совместную работу по формированию Алматинской агломерации, уделив особое внимание таким проблемам как маятниковая миграция, борьба с "теневой экономикой", экология, совместное

 
развитие транспортной и иной инфраструктуры", - проинформировал Досаев.
 

Токаев поручил утвердить предельные размеры земельных участков

08.02.2022, 14:36 2286
Токаев поручил утвердить предельные размеры земельных участков
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Утвердить предельные размеры земельных участков, которые могут находиться в одних руках, поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе расширенного заседания правительства глава государства заявил, что некоторые собственники "берут земли побольше, но не вкладывают инвестиции". 
 

В ряде регионов решениями маслихатов размеры наделов утверждены без научно обоснованных подходов. Это выглядит как попытка закрепить текущие непомерные владения людей, то есть зафиксировать их в качестве нормативной базы", - заявил президент.

 
Он подчеркнул, что государство не против больших земельных участков, так как в этом случае больше земель вовлекается в экономический оборот, работает эффект масштаба производства и повышается конкурентоспособность. В то же время, по словам президента, производителям должны предъявляться жесткие встречные обязательства. Необходимо ставить ответственность за фактическое использование земель. 
 

Поэтому поручаю правительству создать рабочую группу с участием экспертов и научных институтов для определения предельных размеров земельных участков, которые нужно утвердить до 1 мая текущего года", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 

Президент РК назвал иллюзией отчеты правительства о росте размера средней зарплаты

08.02.2022, 14:27 6116
Президент РК назвал иллюзией отчеты правительства о росте размера средней зарплаты
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства Казахстана высказался о необходимости увеличения доходов населения и сокращения разрыва между доходами людей, сообщает телерадиокомплекс президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня доходы около 1 млн человек не доходят даже до уровня минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние десять лет. Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это - иллюзия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
По его словам, в последнее время доходы населения увеличились не за счёт улучшения экономики, а за счёт социальных трансфертов.
 

Не мало людей, которые живут только за счёт социальных пособий и пенсии. За пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилось с 80% до 67%. А социальные трансферты выросла с 17% до 29%. Из этого выходит, что доходы населения зависят не от получаемых зарплат, а от трат бюджета. Увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных", - сказал президент.

 

Январская трагедия: аким Алматы доложил о мерах безопасности в городе

08.02.2022, 14:23 6986
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Из пострадавших во время январских погромов и мародерств субъектов бизнеса 88% приходится на Алматы. В настоящее время продолжается выплата компенсаций, а также принимаются меры по обеспечению безопасности города с учетом произошедших событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня 88% пострадавших субъектов МСБ в Казахстане приходится на Алматы. Для оказания им необходимой поддержки по инициативе акимата Алматы 2 февраля. Решением правительственной комиссии упрощен порядок возмещения ущерба для пострадавших субъектов МСБ путем предоставления возможности получения возмещения на сумму до 5 млн тенге, а также начаты выплаты пострадавшим предпринимателям", - сообщил сегодня на заседании правительства с участием главы государства аким Алматы Ерболат Досаев. 

 
По его информации, в городе пострадало 1 527 предпринимателей. Из них 675 предпринимателей, сумма ущерба по которым оценена до 3 млн тенге, получат возмещение до 21 февраля через благотворительные фонды города. Внедрение упрощенного механизма для выплат до 5 млн тенге позволит получить ускоренное возмещение еще 578 предпринимателям. 
 

Таким образом, в ускоренном порядке 1253 субъекта МСБ, или 82%, получат возмещение ущерба в течение предстоящих двух-трех недель. Оставшиеся 274 субъекта - после получения результатов необходимых экспертиз и оценок", - проинформировал аким.

 
Он также доложил, что на сегодняшний день оперативно восстановлена работа вышедших из строя 587 камер уличного наблюдения. Дополнительно до июня 2022 года будут подключены 3 050 камер в местах массового скопления и установлено еще 200 комплексов Сергек (порядка 800 камер) в удаленных районах города.
 

Особое внимание будет уделено вопросам уличного и дворового освещения. В этом году будет завершено строительство наружного освещения на 1 066 частично неосвещенных улицах и 486 дворовых территориях", - сообщил Досаев. 

 

Президент поручил в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств

08.02.2022, 13:46 8341
Президент поручил в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса обратились в Агентство по финансовому мониторингу с запросом, в котором просят предоставить информацию о крупных переводах средств за рубеж, произведенных в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы. Как утверждают депутаты, есть основания предполагать, что из страны выводились теневые капиталы. 
 
Надо дать им возможность жить где хотят, но если их деньги наворованы у народа, - они должны быть возвращены и работать в нашей стране", - заявили депутаты. 
 
По данным международной организации Tax justice network, за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов США, что равняется годовому ВВП всей страны и её внешнему долгу. 
 

Токаев: за три года результатов по обеспечению прозрачности госзакупок фонда «Самрук-Казына» не достигнуто

08.02.2022, 13:35 10796
Токаев: за три года результатов по обеспечению прозрачности госзакупок фонда «Самрук-Казына» не достигнуто
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ – На расширенном заседании правительства Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос прозрачности госзакупок фонда "Самрук-Казына", сообщает телерадиокомплекс президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хотел бы обратить особое внимание на следующие моменты: во-первых, прозрачность государственных закупок. Я говорю об этом уже третий год. Пока серьезных результатов здесь не достигнуто", - сообщил глава государства.

 
Он обратил внимание на необходимость очень серьезной структурной перестройки фонда.
 

Насчет фонда "Самрук-Казына" через 10 дней мы вернемся к более подробному обсуждению. Планы и реализации реформ очень важны", - сказал Токаев.

 
Также он отметил, что для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд "Самрук-Казына" должны тесно работать и при необходимости снова отправить специальную правительственную комиссию в Мангистаускую область.
 

Все требования работников надо внимательно изучить. Их законные интересы должны соблюдаться. Нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

Президент РК поручил выявить все майнинговые фермы

08.02.2022, 13:28 9841
Президент РК поручил выявить все майнинговые фермы
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания правительства поручил выявить все незаконно действующие майнинговые фермы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поручаю выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы. Доложить до 15 марта. Государство не против белого майнинга. Но те, кто хотят работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию. Налоги на майнинг мы тоже повысим - текущая ставка ничтожно мала", - заявил глава государства.


Токаев отметил, что Казахстану "нужна электроэнергия, причем атомная, чистая"

Не понимаю, почему ответственные лица страны дипломатично уходят от ответа о строительстве АЭС. Без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику", - добавил глава государства. 

 

Токаев планирует посетить Алматы с рабочим визитом

08.02.2022, 13:12 12051
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в начале марта планирует посетить Алматы с рабочим визитом, сообщает телерадиокомплекс президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Алматы для нас особый город. Нужно оживить алматинский дух и, конечно, вернуть хорошее настроение жителям города", - сообщил глава государства на заседании правительства Казахстана.

 
Ранее сообщалось, глава государтсва отметил, что по последним данным, бизнесу причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге.
 

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