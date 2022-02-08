Токаев обсудил со спецпредставителем ЕС события трагического января

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалу, обсудив с ней события "трагического января", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По просьбе Тери Хакалы глава государства рассказал о событиях "трагического января". Он заявил, что Генеральной прокуратуре дано поручение провести тщательное и справедливое расследование произошедшего. Президент подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для всех ветвей власти нашей страны", - сообщила пресс-служба Акорды .

Казахстанский лидер также проинформировал о планах по модернизации политической системы и реализации Нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев передал слова признательности президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю за высказанную им в ходе видео-встречи 10 января поддержку нашей страны и твердый настрой на укрепление сотрудничества,

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность развитию тесных связей с Европейским Союзом по всем направлениям сотрудничества и намерение в полном объеме реализовать достигнутые ранее договоренности.

В свою очередь Тери Хакала сообщила о заинтересованности Брюсселя в развитии отношений с Казахстаном. Европейский дипломат поблагодарила президента за обстоятельный и полезный обмен мнениями. Она заверила, что Евросоюз всецело поддерживает политику реформ президента и заинтересован в процветании и стабильности Казахстана, проинформировали в пресс-службе.