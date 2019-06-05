Токаев отметил необходимость оплаты равной зарплаты отечественным и иностранным специалистам

Атырау. 4 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями общественности Атырауской области отметил необходимость оплаты равной зарплаты отечественным и иностранным специалистам, передает Kazakhstan Today.

"Необходимо взять на контроль вопрос оплаты одинаковой заработной платы иностранным и местным работникам с одинаковым уровнем квалификации. Нельзя платить разную заработную плату за одинаковую работу", - заявил глава государства на встрече с общественностью Атырауской области.

Он отметил, что квалифицированному персоналу необходимо платить одинаково, а тех, кто не соответствует стандартам образования и опыту работы, нужно обучить и довести до необходимого уровня.

Президент РК также отметил важность создания равных условий для производителей.

В настоящее время существуют льготы для иностранных поставщиков. В результате наши бизнесмены не пытаются участвовать в конкурсе, потому что знают, что он бесполезен. Импортный продукт все еще дешевый. Это наша системная проблема, которая должна быть оперативно решена правительством. Нам необходимо создать четкую, прозрачную систему, которая обеспечит честную конкуренцию между всеми компаниями. Это будет полезно всем", - сказал президент.





Глава государства отметил, что в регионе необходимо приступить к подготовке высококвалифицированных местных специалистов для нефтегазовой отрасли.

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