Токаев ознакомился перспективами развития предприятия по производству шин в Карагандинской области   

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Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитатель алматинского дома ребенка заявила, что опеку над детьми в учреждении можно оформить за деньги. Полицейские начали проверку. Руководство все обвинения сотрудницы опровергает. Директор утверждает, что женщина решила таким образом отомстить начальству, сообщает - Воспитатель алматинского дома ребенка заявила, что опеку над детьми в учреждении можно оформить за деньги. Полицейские начали проверку. Руководство все обвинения сотрудницы опровергает. Директор утверждает, что женщина решила таким образом отомстить начальству, сообщает КТК





Алматинка Гульмира рассказывает: за 27 лет работы в доме ребенка впервые оказалась свидетелем непонятной ситуации. Воспитатель утверждает, якобы в учреждение часто приезжают бизнесмены на дорогих автомобилях, представляются спонсорами и вывозят детей в развлекательные заведения в сопровождении сотрудников. А позже предприниматели начали интересоваться двухлетней девочкой. Женщина решила рассказать обо всем увиденном.





Говорят, им понравилась именно малышка Муслима. Заявляли, что даже заберут ее. В первый раз пришли, раздали конфеты. Потом снова приходят и просят, чтобы мы вывели малышку. Хотя по закону посторонним нельзя контактировать с ребенком. Они мне говорили, что у них есть знакомые, которые помогут оформить документы на девочку. Они посещали эту девочку каждую неделю. И внезапно оказались на портале. Им одобрили усыновление", - рассказала женщина.





По словам Гульмиры, в учреждении живут воспитанники до четырех лет, но особый интерес для приемных родителей представляют новорожденные дети. Женщина предполагает, что обеспеченные люди оформляют опеку над малышами за денежное вознаграждение.





Пять месяцев назад одна родительница усыновила новорожденного ребенка, которому было всего семь дней. Представьте: ребенок поступает из роддома, и сразу его забирают на оформление. Я удивилась и спросила, как можно получить опеку над младенцем, который только родился. Та женщина ответила, чтобы я передала ей 5 миллионов тенге и она поможет мне", - рассказывает воспитатель.





При этом директор дома ребенка утверждает, что 55-летняя воспитатель сама хотела удочерить двухлетнюю девочку. Но в оформлении опеки ей отказали. Таким образом, обиженная женщина якобы решила отомстить своему шефу.





Это конфликт интересов: воспитательница, которая работает, она, получается, хотела удочерить этого ребенка. К этому ребенку с направлением пришли другие люди. Получается, этого ребенка сейчас они посещают. Через две недели, получается, на опекунство они ребенка заберут. Она хотела этого ребенка взять. У нее это не получилось", - рассказал директор КГУ "Специализированный дом ребенка" Алматы Айдар Мамедов.





Представители учреждения не отрицают - к ним приезжали спонсоры. Добровольцы отвезли детей в развлекательный центр в сопровождении воспитателей. Как уверяет руководитель, такие прогулки необходимы для социализации ребенка. Директор опроверг все обвинения сотрудницы о передаче детей бизнесменам.





В отделе образования объясняют: сейчас усыновить малыша не так-то просто. Претенденты обращаются в органы опеки, где специалисты изучают их финансовые и жилищно-бытовые условия. Более того, кандидаты должны пройти подготовку в школе приемных родителей.





Тем временем воспитатель обратилась с заявлением в полицию. И правоохранители начали проверку.





В случае если будут выявлены признаки уголовного правонарушения, то будут приняты меры и данный факт будет заведен в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Если доводы будут подтверждены, то будут приняты меры в соответствии законодательству РК", - прокомментировала ситуацию официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.





Известно, что воспитатель все еще работает в доме ребенка. Полицейские пока не завели уголовного дела. Правоохранители опрашивают всех сотрудников учреждения.