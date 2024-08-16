14.08.2024, 18:06 58716
Токаев ознакомился перспективами развития предприятия по производству шин в Карагандинской области
Завод с инвестициями в 234 млрд тенге начал серийное производство продукции
Фото: Акорда
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Караганда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству шин KamaTyresKZ в Сарани и ознакомился с перспективами развития предприятия, сообщает Акорда.
Кроме того, генеральный директор ЗАО "Татнефть" Наиль Маганов и директор KamaTyresKZ Радий Бурганов рассказали главе государства о завершении строительно-монтажных работ и полной поставке технологического оборудования.
Завод с инвестициями в 234 млрд тенге начал серийное производство продукции, в прошлом месяце он выпустил 30 тысяч шин. Ожидается, что в первый год работы завод произведет 1 млн единиц готовой продукции", - проинформировали в пресс-службе.
По данным Акорды, на предприятии трудятся 590 работников, планируется увеличить штат сотрудников до 1125 человек. Производственный персонал завода прошел обучение на шинных предприятиях группы "Татнефть".
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил металлургический комбинат Qarmet.
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15.08.2024, 20:39 7916
В Казахстане планируют сократить расходы на КНБ и ряд министерств
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов опубликовало на портале "Открытые НПА" изменения и дополнения в республиканский бюджет на 2024-2026 годы. Документ доступен для обсуждения до 19 августа.
Расходы планируют сократить в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка на 5,9 млрд тенге. В Министерстве транспорта - на 3,8 млрд тенге, в МЦРИАП - на 1,9 млрд тенге; в КНБ - на 98 млн тенге.
МИД сократит расходы на координацию внешнеполитической деятельности на 366 млн тенге.
В Министерстве обороны сэкономят 118 млн тенге на обеспечении боевой готовности Вооруженных сил. Министерство энергетики сократит расходы на развитие газотранспортной системы на 464 млн тенге. Министерство промышленности и строительства снизит затраты на ЖКХ на 2 млрд тенге.
15.08.2024, 19:45 8236
В Акмолинской области госпредприятия задолжали работникам почти 400 млн тенге
Задолженность погашена в полном объеме
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Кокшетау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Проверка прокуратуры Зерендинского района обнаружила у госпредприятий района задолженность по заработной плате перед 943 работниками на общую сумму 397 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
По акту надзора задолженность погашена в полном объеме, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что преподавателям вузов и научным работникам повысят зарплату в Казахстане.
В середине текущего года Казахстан занял 72-е место из 83 в рейтинге стран по качеству жизни по версии портала Numbeo.com. В аутсайдерскую позицию Казахстан попадает не в первый раз: в прошлом году РК была на 74-м, а в 2022-м - на 76-м месте
15.08.2024, 19:26 10211
Опека за деньги: скандал в алматинском доме ребенка
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Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитатель алматинского дома ребенка заявила, что опеку над детьми в учреждении можно оформить за деньги. Полицейские начали проверку. Руководство все обвинения сотрудницы опровергает. Директор утверждает, что женщина решила таким образом отомстить начальству, сообщает КТК.
Алматинка Гульмира рассказывает: за 27 лет работы в доме ребенка впервые оказалась свидетелем непонятной ситуации. Воспитатель утверждает, якобы в учреждение часто приезжают бизнесмены на дорогих автомобилях, представляются спонсорами и вывозят детей в развлекательные заведения в сопровождении сотрудников. А позже предприниматели начали интересоваться двухлетней девочкой. Женщина решила рассказать обо всем увиденном.
Говорят, им понравилась именно малышка Муслима. Заявляли, что даже заберут ее. В первый раз пришли, раздали конфеты. Потом снова приходят и просят, чтобы мы вывели малышку. Хотя по закону посторонним нельзя контактировать с ребенком. Они мне говорили, что у них есть знакомые, которые помогут оформить документы на девочку. Они посещали эту девочку каждую неделю. И внезапно оказались на портале. Им одобрили усыновление", - рассказала женщина.
По словам Гульмиры, в учреждении живут воспитанники до четырех лет, но особый интерес для приемных родителей представляют новорожденные дети. Женщина предполагает, что обеспеченные люди оформляют опеку над малышами за денежное вознаграждение.
Пять месяцев назад одна родительница усыновила новорожденного ребенка, которому было всего семь дней. Представьте: ребенок поступает из роддома, и сразу его забирают на оформление. Я удивилась и спросила, как можно получить опеку над младенцем, который только родился. Та женщина ответила, чтобы я передала ей 5 миллионов тенге и она поможет мне", - рассказывает воспитатель.
При этом директор дома ребенка утверждает, что 55-летняя воспитатель сама хотела удочерить двухлетнюю девочку. Но в оформлении опеки ей отказали. Таким образом, обиженная женщина якобы решила отомстить своему шефу.
Это конфликт интересов: воспитательница, которая работает, она, получается, хотела удочерить этого ребенка. К этому ребенку с направлением пришли другие люди. Получается, этого ребенка сейчас они посещают. Через две недели, получается, на опекунство они ребенка заберут. Она хотела этого ребенка взять. У нее это не получилось", - рассказал директор КГУ "Специализированный дом ребенка" Алматы Айдар Мамедов.
Представители учреждения не отрицают - к ним приезжали спонсоры. Добровольцы отвезли детей в развлекательный центр в сопровождении воспитателей. Как уверяет руководитель, такие прогулки необходимы для социализации ребенка. Директор опроверг все обвинения сотрудницы о передаче детей бизнесменам.
В отделе образования объясняют: сейчас усыновить малыша не так-то просто. Претенденты обращаются в органы опеки, где специалисты изучают их финансовые и жилищно-бытовые условия. Более того, кандидаты должны пройти подготовку в школе приемных родителей.
Тем временем воспитатель обратилась с заявлением в полицию. И правоохранители начали проверку.
В случае если будут выявлены признаки уголовного правонарушения, то будут приняты меры и данный факт будет заведен в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Если доводы будут подтверждены, то будут приняты меры в соответствии законодательству РК", - прокомментировала ситуацию официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
Известно, что воспитатель все еще работает в доме ребенка. Полицейские пока не завели уголовного дела. Правоохранители опрашивают всех сотрудников учреждения.
15.08.2024, 17:06 16086
В Алматы снесли незаконно возведенное кафе и торговые площадки
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда снесли незаконное кафе и торговые площадки на улице Вильямса, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В результате внеплановой проверки приняты административные меры в связи с отсутствием проектно-сметной документации и заключения экспертизы, сопровождения авторского и технического надзоров. В ходе проверки установлено, что собственником хозяйственным способом была возведена капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение", - проинформировали в акимате.
Уточняется, что выданное предписание на устранение допущенных нарушений собственник не исполнил.
Управлением в СМЭС городу Алматы подано исковое заявление на снос (...) Решением суда исковые требования управления удовлетворены. Снос объекта собственник ведет самостоятельно при содействии судебных исполнителей", - добавили в пресс-службе.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
15.08.2024, 15:02 24221
В области Жетысу в госсобственность вернут три тысячи гектаров сельхозземель
Владелец использовал участки не по назначению
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Талдыкорган. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области одна из компаний использовала земельный участок не по назначению, в связи с чем ТОО было оштрафовано, а участок передадут в государственную собственность, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
По данным ведомства, площадь передаваемого государству участка, расположенного в Аксуском районе, составила 2910,0 га.
Проверка выявила нарушения положений Земельного кодекса РК, в соответствии с которым ТОО было выдано обязательное для исполнения предписание сроком на один год. ТОО требования предписания не были исполнены. В связи с чем департамент направил исковое заявление о применении административных мер в отношении ТОО в Аксуский районный суд", - пояснили в Минсельхозе.
Постановлением суда на ТОО был наложен штраф на сумму 1,2 млн тенге.
В настоящее время департаментом ведется работа по возврату земельного участка в государственную собственность.
Напомним, суд удовлетворил иск о возврате в госсобственность земель Парка ветеранов в Талдыкоргане.
15.08.2024, 11:40 29701
Сын депутата Даулета Турлыханова разгуливал по Алматы: Военный суд сделал заявление
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Военный суд Алматинского гарнизона сделал заявление после того, как сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова - Нурасыл Болат попал на видео разгуливающим по ночным улицам Алматы.
Судебный акт по делу в отношении Болата Н. своевременно был направлен на исполнение в ДУИС города Астаны, по месту его регистрации. Письмом службы пробации по Байконырскому району Астаны материал был возвращен без исполнения в связи с тем, что адрес не соответствовал адресу по приговору. После чего судом проводились процедуры по установлению фактического места проживания осужденного, так как при запросе его данных указывалось два адреса, которые находятся в двух городах", - пояснили в пресс-службе Военного суда.
Подчеркивается, что сейчас проводится проверка по установлению причин длительности указанных процедур.
В настоящее время приговор по делу передан в службы пробации по местам его регистрации в Алматы и Астане", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Нурасыл Болат попал на видео разгуливающим по улицам южной столицы. Вчера в Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан прокомментировали информацию.
15.08.2024, 11:33 30646
Казахстан не добился прогресса в достижении целей устойчивого развития - ООН
В 2023 году РК заняла 66-е место из 167 стран, представивших данные
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За последний год Казахстан не добился прогресса в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, к которым страна присоединилась в 2015 году, сообщает Ranking.kz со ссылкой на отчет ООН об устойчивом развитии - 2024.
По индексу ЦУР в 2023 году РК заняла 66-е место из 167 стран, представивших данные, говорится в отчете.
Если в 2022 году общая оценка достижения Казахстаном ЦУР составляла 71,18 балла из 100 возможных, то по итогам прошлого года индикатор снизился до 71,11 балла. В целом с момента присоединения РК к ЦУР прогресс нашего государства был поступательным, но медленным", - пишет агентство.
В материале перечислены цели устойчивого развития, по которым Казахстан находится в красной зоне.
В частности, плохие результаты демонстрирует наша страна по цели № 2 "Ликвидация голода". Это может выглядеть неправдоподобно, ведь в отечественных СМИ довольно редко встречаются публикации о голодающих казахстанцах. Однако здесь важно учитывать, что, согласно методологии, в ЦУР № 2 входят подкатегории "Распространенность недоедания" и "Распространенность ожирения". Они учитывают не то, сколько пищи съел человек, а насколько рациональным и полезным был набор этих продуктов. Например, если из-за низкого дохода казахстанец чаще всего ест макароны, картошку и редко употребляет белки и овощи, то его питание считается неполноценным. Так вот, по актуальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, распространенность недоедания в 2022 году в Казахстане составляла 8,4%", - пишет агентство.
Что касается здравоохранения, здесь у Казахстана есть и стагнация, и достижения.
Например, в РК довольно низкие в мировом масштабе показатели неонатальной смертности: 4,5 случая на 1 тыс. новорожденных. А вот по снижению заболеваемости туберкулезом и материнской смертности, судя по данным из отчета, значительных успехов наша страна не достигла", - говорится в отчете.
По мнению международных экспертов, недостижение некоторых ЦУР в РК связано с потенциальным несоответствием между распределением бюджета и приоритетными целями.
Только 58,6% индикаторов ЦУР в 2022 году получили финансирование из бюджета страны. Большая часть средств была распределена между тремя целями - ЦУР № 1 "Ликвидация нищеты", ЦУР № 4 "Качественное образование" и ЦУР № 9 "Индустриализация, инновации и инфраструктура". При этом ЦУР № 5 "Гендерное равенство", ЦУР № 6 "Чистая вода и санитария" и ЦУР № 13 "Борьба с изменением климата" получили менее 1% бюджета. Поэтому специалисты ПРООН рекомендовали Казахстану включить показатели ЦУР в бюджетные классификации и ввести такие понятия, как "климатический", "детский", "гендерный" бюджеты.
А материале также перечислены лидеры рейтинга, которыми стали европейские страны, добившиеся большего прогресса в достижении ЦУР.
Лучшие показатели - у Финляндии (86,4), Швеции (85,7) и Дании (85). Из государств Центральной Азии и СНГ Казахстан обогнали два соседа - Россия, набравшая 73,1 балла, и Кыргызстан с показателем 74,2 балла. Другие страны ЦА оказались намного ниже в списке.
В целом лишь 16% задач ЦУР находятся на пути к достижению. Основная часть задач (84%) демонстрирует ограниченный прогресс, застой или вовсе регресс. На основе этих данных авторы доклада сделали вывод, что к 2030 году мир не достигнет ни одной из семнадцати целей, которые ООН поставила в 2015 году.
Для справки
ЦУР - это 17 глобальных целей, состоящих из 169 подкатегорий и индикаторов. Система ЦУР создавалась экспертами ООН для того, чтобы страны могли как самостоятельно, так и совместно решать глобальные проблемы человечества. В их числе не только плохая экологическая обстановка и инфекционные болезни, но и трудности управления природными ресурсами, голод, бедность, недостаток образования и т.д.
15.08.2024, 11:30 31231
Элитные виллы и квартиры: какие активы вернет Казахстану Кайрат Сатыбалдыулы
Фото: azattyq-ruhy.kz
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В комитете по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан рассказали, какие активы вернет Казахстану Кайрат Сатыбалдыулы.
Ведется работа по исполнению Сатыбалдыулы Қ. условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. С учетом оценки общая сумма этих активов превышает 50 млрд тенге. На сегодня уже возвращены активы на 18 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также на стадии окончания передачи находится зарубежное имущество, принадлежащее Кайрату Сатыбалдыулы и его близким, на общую сумму 33 млрд тенге.
К ним относятся: две дорогостоящие виллы в городе Дубае стоимостью 20 млрд тенге; четыре элитные квартиры на побережье Лазурного Берега Франции стоимостью 4 млрд тенге; 15 объектов недвижимости в престижных жилых комплексах города Москвы стоимостью 5 млрд тенге; две элитные виллы и квартира в городах Бодруме и Стамбуле стоимостью свыше 4 млрд тенге", - добавили в комитете.
Ранее в Антикоре рассказали, какие активы вернули государству по делу Сатыбалдыулы.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?