Токаев ознакомился с генпланом Конаева

Проектная площадь областного центра к 2050 году составит 19 тысяч гектаров, численность населения - 200 тысяч человек

Фото: Акорды

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Конаев. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей - В рамках рабочей поездки в Алматинскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конаев, где ему был презентован генеральный план города, сообщает пресс-служба Акорды





Как сообщила главе государства директор ТОО "Урбостиль" Любовь Нысанбаева, проектная площадь областного центра к 2050 году составит 19 тысяч гектаров, численность населения - 200 тысяч человек.





Для перспективного развития и размещения нового культурно-общественного центра выбрана площадка "Жана-Иле". Здесь предусмотрено размещение объектов социально-бытового, культурного, жилищного, образовательного и рекреационного назначения.





Планируется создать более 20 тысяч рабочих мест в системообразующих кластерах и предприятиях. Это приведет к появлению большого количества субъектов малого и среднего бизнеса, в которых будет занято более 30 тысяч человек.





Аким Алматинской области Марат Султангазиев презентовал главе государства проект благоустройства общественной набережной.





Как доложил аким, начата реализация уникального проекта - водного променада длиной в 1000 метров с перспективой расширения до 3000 метров.





Глава региона в ходе встречи уделил особое внимание цифровизации региона.





Президента проинформировали о реализации проекта по подключению к высокоскоростному интернету 67 социальных объектов, а также прокладке волоконно-оптической линии связи общей протяженностью 104 километра для дальнейшей реализации проекта 5G.





В целях непрерывного мониторинга общественной безопасности в городе осуществляется установка 412 камер видеонаблюдения. Важной частью данных инициатив является создание интегрированной системы безопасности в школах Алматинской области. В рамках проекта в 125 школах области будет установлено 4000 камер, связанных с центром оперативного управления. Эта платформа позволит быстро реагировать на потенциальные угрозы и создать благоприятную образовательную среду.