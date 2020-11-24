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Токаев ознакомился с работой дежурных классов одной из школ Карагандинской области

23.11.2020 9208
Караганда. 23 ноября. Kazakhstan Today - В ходе рабочего визита в Карагандинскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новую школу-гимназию на 1200 мест, передает Kazakhstan Today.
 
Президент ознакомился с организацией учебно-воспитательного процесса в школе, осмотрел дежурные классы, где проходят обучение ученики младших классов.
 

В учебное заведение были переведены 900 учащихся из близлежащих школ с казахским языком обучения, что стало важным шагом на пути к ликвидации трехсменного обучения", - рассказали в пресс-службе Акорды.

 
Касым-Жомарту Токаеву показали оснащенные современным оборудованием учебные кабинеты, STEM-лабораторию, кабинеты робототехники и интеллектум, школьную телестудию и медиастудию. Для организации внеурочной деятельности и кружковой работы созданы ART-студия и зал хореографии.
 
Президент поддержал предложение о присвоении новой школе-гимназии имени Абая. 
 

Учебное заведение станет опорным по изучению и пропаганде наследия великого поэта и мыслителя. На базе школы будут проводиться не только городские, но и областные мероприятия. Для этого есть актовый зал на 700 мест, оформление которого посвящено творчеству выдающегося просветителя", - проинформировали в пресс-службе.

 
Президент также был проинформирован об организации учебного процесса во время пандемии коронавируса. В новом учебном году в 504 школах региона обучаются 204 тысячи учеников, в том числе 22 тысячи первоклассников.
 
279 школ, контингент которых не превышает 300 человек, работают в штатном режиме. В таких учебных заведениях занятия посещают почти 29 тысяч школьников. Для учеников начальных и пятых классов организовано 6166 дежурных классов с общим количеством учащихся более 77 тысяч детей. Во всех учреждениях образования максимально усилен санитарный режим.

 

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