Развитие ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета: о чем говорил Токаев с СагинтаевымРазвитие ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета: о чем говорил Токаев с Сагинтаевым
09.06.2025, 19:31 54661
Токаев озвучил руководящему составу Минобороны приоритетные задачи
Фото: Акорда
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе совещания глава государства озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных сил.
Внимание руководства Министерства обороны было акцентировано на реализации мер по совершенствованию структур органов управления и войск, становлении института воинской службы в резерве, развитии сил специальных операций и территориальной обороны, а также цифровизации Вооруженных сил и использовании искусственного интеллекта.
Отмечено, что создание привлекательных условий прохождения воинской службы должно сопровождаться повышением требовательности и мотивации военнослужащих к совершенствованию их профессиональных компетенций.
Президент также напомнил, что забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом в работе командования всех уровней.
Ранее указом главы государства Русла Жаксылыков был освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан. Новым министром обороны Республики Казахстан назначен Даурен Косанов.
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10.06.2025, 16:40 5936
Рекреационные земли в Акмолинской области на 500 млн тенге возвращены государству
На землях, предназначенных для отдыха и оздоровления, занимались лесоразведением
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Кокшетау. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области государству возвращена земля в рекреационной зоне стоимостью свыше 500 млн тенге, сообщили в региональной прокуратуре.
Как пояснили в прокуратуре, отдел земельных отношений незаконно предоставил физическому лицу участок площадью 36 гектаров для коммерческого лесоразведения в рекреационной зоне, предназначенной для отдыха и оздоровления населения.
Решением суда договор аренды признан недействительным, земля кадастровой стоимостью 567 млн тенге вновь включена в состав земель рекреационного назначения.
В результате принятых мер надзора в городе Щучинске восстановлен правовой режим использования земель, относящихся к рекреационной зоне. Возвращение участка в рекреационный фонд позволило сохранить экологический баланс территории и предотвратить ее дальнейшее нецелевое использование", - добавили в прокуратуре.
Напомним, половину из возвращенных в госсобственность более 12 млн гектаров земель распределили для пользования.
10.06.2025, 13:32 15321
Ночные экспресс-маршруты для туристов хотят запустить в крупных городах Казахстана
Нелегальные службы такси создают риски для пассажиров
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В крупных городах Казахстана планируют запустить ночные экспресс-маршруты между аэропортами и центром города в целях повышения комфорта и безопасности туристов, сообщил на заседании правительства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
По его словам, одной из распространенных проблем остаются нелегальные службы такси, что создает риски для пассажиров.
В рамках решения этой ситуации в международных аэропортах внедрена система QR-кодов, содержащая информацию о легальных такси, отелях, электронных сим-картах и туристических объектах. Акиматам регионов предложено обеспечить постоянный контроль, проводить разъяснительную работу и при необходимости предусмотреть усиление ответственности для нарушителей", - сообщил министр.
Кроме того, в ночное время отсутствует автобусное сообщение между аэропортами и центром города, что является неудобством для туристов. В связи с этим предлагается ввести ночные экспресс-маршруты для обеспечения более безопасного и комфортного перемещения.
Напомним, сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил профильным ведомствам обеспечить туристам безопасность и высокий уровень сервиса.
10.06.2025, 13:10 17371
Систему защиты военнослужащих в армии намерены внедрить в Казахстане
Фото: кадр из видео
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор РК Берик Асылов на своей странице в соцсети X анонсировал два новых проекта, которые он поручил Главной военной прокуратуре внедрить совместно с Вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями в армии.
Глава ведомства подчеркнул, что служба в армии должна держаться на принципах обеспечения безопасности, достоинства, а также дисциплины и справедливости.
Речь идет о проектах:
- "Закон и порядок в армии";
- "Цифровая профилактика".
По словам Асылова, цель - создать систему, где каждый военнослужащий защищен, а командир получает доверие и поддержку.
Начнем с того, что будут введены современные IT-системы видеонаблюдения в воинских частях с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта - для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава. Планируется оснастить командиров видеожетонами (при полевых занятиях, стрельбах, учениях) и солдат срочной службы на карауле и боевом дежурстве, что позволит осуществлять реальный контроль во время несения службы. Уже запущен цифровой консультант на сайте http://armia.kz и дополнительно внедряются новые каналы связи - чтобы каждый солдат знал, куда обратиться, и был услышан", - написал генпрокурор.
Также прорабатывается вопрос аудио- и видеофиксации заседаний призывных и медицинских комиссий с последующей оцифровкой протоколов и удаленным доступом для самих призывников, в том числе во избежание призыва на срочную службу лиц, имеющих противопоказания.
Эти и другие меры станут действенными механизмами, направленными на обеспечение безопасности солдат при несении службы", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, в сентябре прошлого года в Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов с подразделениями регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша". По факту смерти возбудили уголовное дело.
В июне 2024 года солдат впал в кому в Отаре после того, как его ударил младший сержант.
10.06.2025, 12:51 19186
Справку для получения водительских прав теперь можно оформить онлайн
Это исключает вероятность предоставления поддельных справок формы 073/у для получения водительского удостоверения
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" завершило интеграцию информационной системы ЦОНов с информационной системой Министерства здравоохранения РК.
Это исключает вероятность предоставления поддельных справок формы 073/у для получения водительского удостоверения.
Теперь при получении государственной услуги "Выдача водительского удостоверения" гражданам не нужно предоставлять медицинскую справку в бумажном виде. Результаты прохождения медосмотра автоматически поступают в ИИС ЦОН. Это позволяет ускорить процесс рассмотрения заявлений, исключить случаи подачи поддельных документов и повысить прозрачность процедуры получения водительских прав", - пояснили в госкорпорации.
Инициатива является частью масштабной цифровой трансформации и направлена на повышение качества и доступности государственных услуг путем оптимизации межведомственного взаимодействия.
В госкорпорации отметили, что при замене водительского удостоверения до истечения срока его действия прохождение медосмотра не требуется. Также не требуется предоставление справок из психоневрологического и наркологического диспансеров.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут оформлять онлайн паспорта и удостоверения личности.
10.06.2025, 12:28 19836
Новый Водный кодекс вступил в силу в Казахстане
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан вступил в силу новый Водный кодекс, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации страны.
При разработке нового Водного кодекса мы руководствовались пятью основными принципами. Это признание воды неотъемлемой частью окружающей среды, основы жизнедеятельности граждан и экономического развития, охрана воды и предотвращение ее истощения, комплексное использование поверхностных и подземных вод, внедрение водосберегающих технологий и адаптация к изменению климата, привлечение общественности к решению задач по охране и использованию водного фонда. Документ поможет сформировать новую государственную политику в области водных ресурсов. Отдельно благодарю депутатов парламента и экспертов, участвовавших в его разработке", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
В частности, в документе впервые вводится понятие "водная безопасность".
Это защита граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защита интересов страны в области охраны и использования трансграничных вод. Для предотвращения истощения водных объектов вводится понятие "экологический сток" - минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, новый кодекс предусматривает разработку генерального и бассейновых планов управления водными ресурсами.
Эти документы будут определять цели, задачи, подходы и основные мероприятия исходя из прогнозов наличия водных ресурсов. Выводы и рекомендации этих планов будут приниматься во внимание при государственном планировании. Расширено участие общественности в принятии решений по управлению водными ресурсами. Бассейновые советы смогут вносить рекомендации о сокращении разрешенных объемов водопользования, мерах по противодействию паводкам и засухам, мерах по устранению местными исполнительными органами допущенных ими нарушений. Расширены требования по охране водных объектов. В первую очередь - малых рек и озер. В частности, запрещается строительство глухих плотин на малых реках. Предусмотрен особый режим охраны водно-болотных угодий и ледников. А местные исполнительные органы должны в течение двух лет определить водоохранные зоны и полосы во всех населенных пунктах", - отметили в пресс-службе.
Также отдельная глава посвящена мерам по адаптации к изменению климата. Помимо этого, теперь водопользователи могут самостоятельно и без специального разрешения накапливать талую воду для сельскохозяйственных нужд.
Еще одной особенностью нового Водного кодекса стало выведение в отдельную главу вопроса безопасности гидротехнических сооружений. В ней систематизированы вопросы формирования и ведения реестра гидротехнических сооружений, их эксплуатации, а также проведения многофакторных обследований с разработкой деклараций безопасности. Также предусмотрена разработка регламента безопасности гидротехнических сооружений. Также документ включает нормы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, регулированию ливневых и дренажных стоков, передаче бесхозяйных систем в коммунальную собственность", - заявили в Минводы.
Как подчеркнули в ведомстве, для эффективной борьбы с черным рынком воды усилены функций по государственному контролю бассейновых водных инспекции.
Теперь они наделены функциями надзора, в соответствии с которыми будут принимать меры оперативного реагирования. Также будет вестись государственный контроль за соблюдением местными исполнительными органами возложенных на них функций в области охраны и использования водного фонда", - добавили в министерстве.
Ранее Токаев подписал Водный кодекс.
10.06.2025, 12:02 23471
Развитие ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета: о чем говорил Токаев с Сагинтаевым
Токаев был проинформирован о ходе подготовки к IV Евразийскому экономическому форуму
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Акорда.
В частности, в ходе встречи были обсуждены текущая деятельность и вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
Также глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске.
Напомним, 26 декабря 2024 года в Ленинградской области состоялось заседание ВЕЭС.
10.06.2025, 11:55 22621
Обеспечить туристам безопасность и высокий уровень сервиса поручил Бектенов
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассмотрели меры по обеспечению комфортного и безопасного пребывания туристов в Казахстане.
Казахстан всегда славился своим гостеприимством, и мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить наше преимущество", - заявил на заседании премьер-министр Олжас Бектенов.
Он дал ряд поручений профильным ведомствам.
Министерству туризма и спорта совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено расширить функционал национального туристского портала, миграционного сервиса eQonaq, сервисов такси и других полезных ресурсов для туристов.
Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранению поручено усилить меры безопасности для туристов, а также проработать вопрос внедрения многоязычной горячей линии для обращений иностранных граждан.
Министерству туризма совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено в недельный срок разработать комплекс мер по обеспечению благоприятного и безопасного пребывания иностранных туристов в Казахстане.
В прошлом году, по данным Министерства туризма и спорта РК, количество внутренних туристов составило 10,5 млн; иностранных посетителей - 15,3 млн. На сегодня предусмотрен безвизовый режим для 87 стран, граждане 107 иностранных государств имеют возможность оформить визу электронно.
Премьер-министр поручил ведомствам обеспечить благоприятные условия для туристов начиная от прибытия по всему маршруту пребывания и до момента отбытия.
Он особо подчеркнул, что гостям необходимо предоставлять высокий уровень сервиса и безопасность, а также адаптировать турпродукты под конкретные туристские группы, особенно в приграничных регионах.
Это касается не только деятельности малого и среднего бизнеса, но и цифровых продуктов. На туристических локациях должна быть качественная мобильная связь и интернет. В отелях и других местах притяжения туристов необходимо уделять внимание высокому уровню сервиса и безопасности, адекватности ценовой политики", - заявил глава правительства.
Данную работу поручено совместно проводить Министерству туризма, МВД, МЧС и акиматам.
Особенно это касается мест повышенного риска. Надо взять на контроль инвентаризацию горного снаряжения и экипировки, повышение знаний техники безопасности туристов, создания инфраструктуры, направленной как на обеспечение удобств туристам, так и их безопасности", - отметил Бектенов.
10.06.2025, 11:43 21456
В Казахстане более 7,5 тысячи объектов приостановили работу из-за грубых нарушений безопасности
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 7,5 тысячи объектов приостановили работу из-за грубых нарушений безопасности, сообщил в ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.
С начала года проверено порядка 16 тысяч объектов, выявлено более 100 тыс. нарушений. За грубые нарушения, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников, была приостановлена деятельность свыше 7,5 тысячи объектов. При этом 95% объектов приостановлены за нарушения пожарной безопасности, такие как отсутствие и неисправность пожарной автоматики, допуск работников без обучения и инструктажа, а также загромождение эвакуационных выходов", - заявил глава МЧС.
По его словам, нередко выявленные нарушения на опасных производственных объектах приводят к авариям и инцидентам, сопровождающимся травматизмом и гибелью работников.
С января по май зарегистрировано 11 аварий в нефтехимической и горной отраслях, а также на объектах котельного и газового хозяйств, переработке растительного сырья более 60 инцидентов. Травмировано 22 работника, к сожалению, погибли 15 человек", - сообщил Чингис Аринов.
Как сообщил министр, одной из причин несчастных случаев работников является высокий износ технического оборудования на объектах промышленной безопасности.
Для обеспечения безопасности работников министерством принято решение закрепить на законодательном уровне обязанность владельцев опасных производственных объектов составлять сводный план обновления и технического перевооружения, который будет проходить обязательное согласование через наше ведомство. Данная мера позволит частично контролировать процесс техперевооружения и снизит риски возникновения аварий. Соответствующий проект закона в области гражданской защиты находится в сенате", - проинформировал глава МЧС.
Кроме того, отметил он, анализ аварий показал недоработку производственного контроля. Сейчас данный контроль осуществляется работниками из различных структур, проводимый решением владельцев опасных производственных объектов.
Ужесточаются отдельные требования к профессиональным аварийно-спасательным службам в части их оснащения спасательным оборудованием и техникой на праве собственности", - добавил Чингис Аринов.
Ранее сообщалось, что Министерство по чрезвычайным ситуациям РК намерено ужесточить требования к опасным производственным объектам.
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