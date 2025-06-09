08.06.2025, 13:38 57546
В Казахстане назначен новый министр обороны
Фото: ortcom.kz
Рассказать друзьям
Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Даурен Косанов назначен новым министром обороны Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
По данным Минобороны, Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию имени Гагарина в 2005 году, военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году.
Был начальником штаба Карагандинской авиабазы, командиром Шымкентской авиабазы, директором Военного института Сил воздушной обороны в городе Актобе. В сентябре 2024 года был назначен заместителем министра обороны - главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.
Также указом главы государства Русла Жаксылыков был освобожден от должности Министра обороны Республики Казахстан.
новости по теме
08.06.2025, 17:29 40626
Токаев и премьер-министр Пакистана обсудили перспективы развития сотрудничества
Стороны обменялись поздравлениями по случаю Курбан айта
Рассказать друзьям
Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили перспективы развития казахско-пакистанского сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.
Также стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии.
Он сообщал, что наблюдается позитивная динамика в двусторонних отношениях. По словам президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов, в том числе в торговле, транспорте и логистике.
08.06.2025, 15:07 50531
Токаев дал ряд поручений новому главе Минобороны
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений новому министру обороны Даурену Косанову, сообщает Акорда.
В частности, в ходе встречи глава государства дал поручения, касающиеся укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры.
Напомним, Даурен Косанов назначен новым министром обороны Республики Казахстан.
08.06.2025, 13:42 52316
Жанасова стала советником президента Казахстана
Токаев подписал соответствующий указ
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асел Жанасову своим советником, сообщает Акорда.
Асел Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. Окончила Кембриджский университет и МГУ имени Ломоносова.
Работала советником директора РГП "Банковское сервисное бюро" Национального банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий Нацбанка РК, председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде", вице-министром торговли и интеграции Республики Казахстан. В 2022 году заняла пост председателя правления АО "Казпочта".
Ранее в Казахстане был назначен новый министр обороны.
08.06.2025, 13:40 54456
Президент освободил Карабаева от должности министра транспорта
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Карабаева от должности министра транспорта страны, сообщает Акорда.
Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра транспорта Республики Казахстан", - сообщается в тексте указа.
Напомним, Марат Карабаев был назначен министром транспорта осенью 2023 года.
07.06.2025, 14:11 110151
В Минобороны сделали заявление о задержании призывников
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны прокомментировали распространяемые в СМИ и социальных сетях видео, касающиеся якобы принудительного задержания и доставки граждан призывного возраста в местные органы военного управления.
Призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают сложности, связанные с уклонением граждан от службы и несвоевременным прибытием по повесткам. Часто это обусловлено тем, что многие граждане не проживают по месту прописки либо не регистрируются по фактическому адресу", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что, если вручить повестку лично не удается, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел.
При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечет их принудительную доставку на призывной пункт. Важно подчеркнуть: на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет, он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством", - сообщили в МО РК.
В министерстве напомнили, что за уклонение от призыва предусмотрена административная и уголовная ответственность.
07.06.2025, 12:13 114736
Казахстан и Китай рассматривают возможность привлечения займа на сумму свыше 1 млрд юаней
Премьер-министр Казахстана провел встречу с председателем правления Industrial and Commercial Bank of China
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Industrial and Commercial Bank of China Лю Цзюнем. Обсуждены перспективы углубления инвестиционного сотрудничества и вопросы привлечения долгосрочного финансирования, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В 2024 году двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордной отметки в 44 млрд долларов. По итогам 4 месяцев 2025 года взаимная торговля продолжила рост: товарооборот увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сегодня Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, объем накопленных капиталовложений составляет 26 млрд долларов.
Реализация новых совместных инициатив будет способствовать укреплению финансово-экономических связей между нашими странами и открытию новых горизонтов для совместного развития", - подчеркнул Олжас Бектенов.
ICBC представлен в Казахстане дочерним банком - АО "Торгово-промышленный банк Китая в Алматы". На встрече отмечено участие ICBC в поддержке ключевых отраслей экономики, в том числе через реализацию совместных проектов с холдингом "Байтерек".
В марте 2025 года холдинг привлек 430 млн китайских юаней для финансирования АО "Аграрная кредитная корпорация". Это стало важным шагом в обеспечении устойчивого долгосрочного финансирования аграрной отрасли Казахстана.
В настоящее время прорабатывается возможность привлечения дополнительного займа на сумму свыше 1 млрд юаней для АО "Фонд развития промышленности". Также рассматривается перспектива выхода на долговой рынок Китая с размещением облигаций в объеме до 5 млрд юаней.
Отдельно подчеркнута открытость правительства РК к совместной реализации новых инструментов, включая проекты устойчивого и "зеленого" финансирования, а также развитие механизмов поддержки промышленности, инфраструктуры и экспортного потенциала.
07.06.2025, 11:55 116396
В Мангистауской области приостановили деятельность 12 стройкомпаний
Рассказать друзьям
Актау. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Мангистауской области провела анализ законности выдачи лицензий в сфере строительства. По результатам выявлено незаконное получение разрешений 12 строительными компаниями, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Установлено, что для их получения застройщики использовали производственные базы, арендованные у одних и тех же владельцев, а также заявляли идентичных инженерно-технических специалистов.
По итогам проверки все 12 организаций привлечены к административной ответственности. Назначены штрафы на общую сумму свыше 5 миллионов тенге.
Деятельность компаний приостановлена до устранения выявленных нарушений.
Ранее в Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аққала" и "Мұрагер".
06.06.2025, 12:18 143696
Половину из возвращенных в госсобственность более 12 млн гектаров земель распределили для пользования
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из 12,2 млн гектаров земель, возвращенных в государственную собственность в 2022-2024 годах, уже перераспределены 5,9 млн гектаров.
Такие данные были озвучены на заседании республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов, прошедшем 5 июня в правительстве под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина.
Из них 2 млн гектаров, расположенные вблизи населенных пунктов, в приоритетном порядке переданы в общее пользование для выпаса скота местных жителей. Остальные 3,9 млн гектаров распределены через конкурсы между сельхозпроизводителями. Также за последние три года 3,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель начали осваиваться прежними владельцами после вмешательства территориальных инспекций", - говорится в информации.
Из планируемых к возврату в 2025 году 2 млн га сельхозземель в госсобственность уже возвращено 979,1 тыс. га.
О работе по выработке эффективных и прозрачных механизмов распределения земель сельхозназначения рассказал председатель КУЗР Мурат Темиржанов По его словам, один из ключевых шагов - оцифровка данных и переход на электронные конкурсы по предоставлению участков.
На сегодняшний день уже оцифрованы все занятые сельхозугодьями площади, за исключением пустынных и полупустынных территорий - 205,5 млн га. До конца 2025 года планируется загрузка данных карт в соответствующую систему координат", - доложил Темиржанов.
На заседании также рассмотрели вопросы продления прав землепользования для действующих сельхозпроизводителей и регулирование деятельности сезонных хозяйств.
Напомним, в Костанайской области в доход государства вернули земли на более чем 219 млн тенге.
Также в Акмолинской области государству вернули участок возле озера Щучье стоимостью более 53 млн тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
08.06.2025, 13:38В Казахстане назначен новый министр обороны 08.06.2025, 12:0755576В Арзамасе торжественно встретили участников экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" 08.06.2025, 13:4055181Президент освободил Карабаева от должности министра транспорта 08.06.2025, 13:4253041Жанасова стала советником президента Казахстана 08.06.2025, 15:0749251Токаев дал ряд поручений новому главе Минобороны 02.06.2025, 21:00343181Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций 02.06.2025, 08:25322501Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 02.06.2025, 12:54318741Дорогу на термальные источники в Алмарасане закроют на реконструкцию до 3 июля 03.06.2025, 09:28307061Свыше 5 млрд тенге выделено на строительство водопроводных сетей в Костанайской области 03.06.2025, 11:42Добросовестный бизнес будет автоматически включен в единый реестр отечественных товаропроизводителей305736Добросовестный бизнес будет автоматически включен в единый реестр отечественных товаропроизводителей 30.05.2025, 08:29445846Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу 30.05.2025, 14:52435541Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий 31.05.2025, 09:11389626Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 31 мая 31.05.2025, 19:59380196В Минсельхозе назвали регионы с наибольшей угрозой нашествия саранчи 01.06.2025, 09:11371756В Казахстане ожидаются дожди с грозами
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?