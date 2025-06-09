В Казахстане назначен новый министр обороны

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Industrial and Commercial Bank of China Лю Цзюнем. Обсуждены перспективы углубления инвестиционного сотрудничества и вопросы привлечения долгосрочного финансирования, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Industrial and Commercial Bank of China Лю Цзюнем. Обсуждены перспективы углубления инвестиционного сотрудничества и вопросы привлечения долгосрочного финансирования, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





В 2024 году двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордной отметки в 44 млрд долларов. По итогам 4 месяцев 2025 года взаимная торговля продолжила рост: товарооборот увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сегодня Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, объем накопленных капиталовложений составляет 26 млрд долларов.





Реализация новых совместных инициатив будет способствовать укреплению финансово-экономических связей между нашими странами и открытию новых горизонтов для совместного развития", - подчеркнул Олжас Бектенов.





ICBC представлен в Казахстане дочерним банком - АО "Торгово-промышленный банк Китая в Алматы". На встрече отмечено участие ICBC в поддержке ключевых отраслей экономики, в том числе через реализацию совместных проектов с холдингом "Байтерек".





В марте 2025 года холдинг привлек 430 млн китайских юаней для финансирования АО "Аграрная кредитная корпорация". Это стало важным шагом в обеспечении устойчивого долгосрочного финансирования аграрной отрасли Казахстана.





В настоящее время прорабатывается возможность привлечения дополнительного займа на сумму свыше 1 млрд юаней для АО "Фонд развития промышленности". Также рассматривается перспектива выхода на долговой рынок Китая с размещением облигаций в объеме до 5 млрд юаней.





Отдельно подчеркнута открытость правительства РК к совместной реализации новых инструментов, включая проекты устойчивого и "зеленого" финансирования, а также развитие механизмов поддержки промышленности, инфраструктуры и экспортного потенциала.