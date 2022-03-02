Токаев: Партия "Аманат" не должна увлекаться популизмом

НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе внеочередного съезда правящей партии заявил, что партия "Аманат" (до настоящего времени называлась Nur Otan) не должна увлекаться популизмом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Партия не должна увлекаться популизмом, обещать невыполнимое, а затем "бить по голове" премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности. Такое положение дел, тем более в условиях геополитической турбулентности, для нас абсолютно неприемлемо. Важно усилить обратную связь с избирателями, и для этого надо задействовать весь потенциал общественных приемных", - цитирует президента РК пресс-служба Акорды.

Как отметил глава государства, в работе партийного аппарата явно стали проявляться худшие качества бюрократии.

Сетевые графики, отчеты и формальные мероприятия отодвинули на второй план "живую" работу с избирателями. Энтузиасты с "горящими" глазами были вынуждены, и об этом надо прямо сказать, уступить место апатичным функционерам. Поэтому нужно полностью пересмотреть методы взаимодействия центрального аппарата с филиалами и первичными организациями. Следует решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества. Региональные филиалы и первички могут и должны самостоятельно работать с избирателями. Центральному аппарату необходимо покончить с практикой директивного и "ручного" управления", - сказал он.

Кроме того, Токаев поручил фракциям в мажилисе и маслихатах взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов.

Желательно перенести фокус общественных дискуссий из социальных сетей и городских площадей в стены парламента и маслихатов. Это очень важная задача. Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов в конце концов. Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам правительства и акимам. Рейтинг депутатов партии всех уровней должен прежде всего базироваться не на заготовленных отчетах, а на реальных делах, решениях проблем граждан", - указал он.

Президент также предложил запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки.

Кроме того, Токаев поручил усилить работу Академии политического менеджмента, функционирующей в структуре партии, для подготовки политических руководителей, способных в современных условиях разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет наш народ.

Таких людей у нас немало. Единственная проблема - это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым, способным кадрам. Это наш большой недостаток", - отметил он.

Также председатель партии поручил центральному аппарату создать рабочую группу и приступить к подготовке новой партийной платформы. По его мнению, "Аманат" - это центристская партия здравого смысла, партия справедливости, партия народного единства, партия неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнения, чаяния народа и действует во имя интересов наших граждан.

Все поставленные задачи, по словам президента, должны быть выполнены в максимально сжатые сроки.

Все сказанное, как было отмечено в речи главы государства, приобретает особое значение на фоне событий, происходящих вокруг Украины.

Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации. Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы. Их сложность нельзя преуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя", - подчеркнул президент.

Напомним, президент поддержал переименование партии Nur Otan в "Аманат".