Президент поддержал переименование партии Nur Otan в "Аманат"

Фото: Facebook/Асхат Оралов
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - В столице под председательством президента Казахстана, председателя партии Nur Otan Касым-Жомарта Токаева прошел внеочередной, XXII съезд партии, на котором было предложено переименовать партию Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседания председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов озвучил предложение переименовать партию. Глава государства поддержал предложение.
Глава государства, президент партии Касым-Жомарт Кемелулы Токаев поддержал это предложение, а новое название партии было единогласно поддержано делегатами съезда. Решением съезда в Верхнюю палату партии внесены соответствующие изменения и утверждены новое название и символ. Считаю, что это большая ответственность и доверие нашей партии, которая обновлена на пути строительства Нового Казахстана", - написал на своей странице в Facebook исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.
Было несколько предложений, в том числе название "Аманат". Наша земля досталась нам в наследство от наших предков. Это преемственность поколений. Наш народ никогда не злоупотреблял доверием. Партия этого придерживается, поэтому я поддерживаю официальное переименование партии", - цитирует Токаева "Хабар 24".