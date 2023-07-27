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Токаев переназначил ряд судей
Фото: Depositphotos
Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан".
На должность председателя Атырауского областного суда назначен Парменов Мухтар Абаевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам суда города Шымкента.
На должность судей назначили:
Астана
- судьей горсуда - Айтбай Жанар Азаматкызы;
- специализированного межрайонного административного суда - Жумадилову Ризагуль Шакаримовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;
- специализированного межрайонного экономического суда - Баймурзину Айнур Айтбаевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны; Шамшильдин Толкын с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
Алматы
- судьей районного суда № 2 Алмалинского района - Абукенову Динару Жанбековну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области; Баки Зульфию Срапулкызы с освобождением от должности судьи Енбекшиказахского районного суда Алматинской области;
- специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям - Спандиярову Сауле Тайгараевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
- районного суда № 2 Ауэзовского района - Бейсенбину Жазиру Абдигалиевну с освобождением от должности судьи Балхашского районного суда Алматинской области; Мадихожаеву Турганкул Жолдасбековну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;
- районного суда № 2 Бостандыкского района - Байгалиева Айдоса Байгалиевича с освобождением от должности судьи Талгарского районного суда Алматинской области;
- районного суда № 2 Жетысуского района - Есенгельдиева Сардара Алимкуловича с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;
- специализированного межрайонного следственного суда - Абдирова Асхата Амантаевича с освобождением от должности судьи Специализированного следственного суда города Актобе Актюбинской области;
- специализированного межрайонного экономического суда - Акетаева Досбола Аманжоловича с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;
- Медеуского районного суда - Амиркулова Бауыржана Онласынулы с освобождением от должности судьи Енбекшиказахского районного суда Алматинской области;
- районного суда № 2 Медеуского района - Аринова Каната Арипхановича с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;
- Турксибского районного суда - Абдухалыкову Алму Абаевну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;
ВКО
- судьей Восточно-Казахстанского областного суда - Неверова Ирина Валерьевна;
- судьей Курчумского районного суда - Бектыбаеву Альмиру Мейрамгазиевну с освобождением от должности судьи Усть-Каменогорского городского суда этой же области;
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Акпара Рината Миратулы с освобождением от должности судьи военного суда Акмолинского гарнизона.
Шымкент
- судьей специализированного межрайонного экономического суда - Конысбаеву Динару Махмутовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области;
область Абай
- судьей специализированного следственного суда города Семея - Игишева Бауржана Елеусизовича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 района Алтай Восточно-Казахстанской области;
Акмолинская область
- судьей военного суда Акмолинского гарнизона - Иммагамбетову Жаннуру Сайлавбаевну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Семея области Абай;
- специализированного межрайонного экономического суда - Исенову Кымбат Едыгеевну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области; Нургалиеву Гульзиру Иргалиевну с освобождением от должности судьи Кокшетауского городского суда этой же области;
- Шортандинского районного суда - Калмагамбетова Касыма Сериковича с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области;
Актюбинская область
- судьей специализированного следственного суда города Актобе - Исаналину Жанар Советовну с освобождением от должности судьи Алгинского районного суда этой же области;
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Сейтжапарова Жанибека Максутовича с освобождением от должности председателя Кобдинского районного суда этой же области;
- специализированного межрайонного экономического суда - Биманову Жулдыз Жауынбаевну с освобождением от должности судьи суда № 3 города Актобе этой же области;
Алматинская область
- судьей Карасайского районного суда - Жумадилову Жанар Габды-Фазыловну с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда области Абай;
- специализированного следственного суда города Қонаев - Естай Айнуру с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Риддера Восточно-Казахстанской области;
- специализированного межрайонного экономического суда - Байбутаева Еркина Джаркинбековича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы;
- Илийского районного суда - Ргебек Шынар Нурашевну с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда города Караганды Карагандинской области;
Атырауская область
- суда № 2 города Атырау - Нуримову Тыныштык Темиргалиевну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области;
- специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Шакпакову Нургуль Искаковну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау этой же области;
ЗКО
- судьей Казталовского районного суда - Жангирову Бахитгуль Шабаевну с освобождением от должности председателя районного суда № 2 района Бәйтерек этой же области;
- Уральского городского суда - Шукирова Мереке Утепкалиевича с освобождением от должности председателя Каратобинского районного суда этой же области;
- суда № 2 города Уральска - Адушеву Венеру Шадияровну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Акжаикского района этой же области;
Жамбылская область
- судьей специализированного суда по административным правонарушениям города Тараза - Кожабекову Галию Ермековну с освобождением от должности судьи Бурлинского районного суда Западно-Казахстанской области;
область Жетісу
- судьей Кербулакского районного суда - Сабырбаеву Мереке Ерболовну с освобождением от должности судьи суда города Актобе Актюбинской области;
- Талдыкорганского городского суда - Нургалиеву Сауле Тукашевну с освобождением от должности судьи Глубоковского районного суда Восточно-Казахстанской области;
Карагандинская область
- судьей Абайского районного суда - Койшибаева Даурена Турсунбековича с освобождением от должности судьи Каражалского городского суда области Ұлытау;
Кызылординская область
- судьей специализированного межрайонного административного суда - Тогизбаеву Меруерт Кожабековну с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда этой же области;
- специализированного межрайонного экономического суда - Бержанова Кайратбека Маханбетовича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних этой же области;
Мангистауская область
- судьей специализированного межрайонного экономического суда - Аташеву Айиду Орынхановну с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Актау этой же области;
Павлодарская область
- судьей специализированного межрайонного административного суда - Мусабаева Марата Камалбековича с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара этой же области;
- Павлодарского городского суда - Каримова Каирбулата Канатовича с освобождением от должности председателя суда района Аққулы этой же области;
Туркестанская область
- судьей Кентауского городского суда - Курамысова Берика Полатбековича с освобождением от должности судьи Степногорского городского суда Акмолинской области;
Освобождены от занимаемых должностей:
- судья суда города Шымкента Жамашов Низамиддин Казыбаевич в связи с уходом в отставку;
- судья Западно-Казахстанского областного суда Махметов Канат Булатович в связи с уходом в отставку;
- судья Жамбылского областного суда Толесбай Самат Нукеулы в связи с уходом в отставку;
Астана
- судья межрайонного суда по гражданским делам Пернекулова Жанира Айдарбековна в связи с уходом в отставку;
Акмолинская область
- председатель Аршалынского районного суда Шалабаев Олжас Серикович в связи с переходом на другую работу;
- судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Косжанов Арлан Ермекбаевич в связи с переходом на другую работу;
область Жетісу
- судья специализированного межрайонного экономического суда Башенова Гульсул Мырзагалиевна в связи с уходом в отставку;
Карагандинская область
- судья суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Айтжанов Каиржан Мейрханович в связи с уходом в отставку;
- судья районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Оралбекова Корлан Куанышбековна в связи с уходом в отставку;
Павлодарская область
- судья специализированного следственного суда города Павлодара Нуркиев Асхат Габдрауфович в связи с уходом в отставку.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, в мае президент уволил судью из Алматы Светлану Жолманову за совершение дисциплинарного проступка.
Также на днях стало известно, что председателя Сарыагашского райсуда уволят после убийства пятилетней девочки.