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Токаев подчеркнул важность реализации концепции "слышащего государства"

05.08.2019, 13:55 10369
Токаев подчеркнул важность реализации концепции "слышащего государства"
Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства был проинформирован о социально-экономическом развитии Алматы, ходе исполнения его поручений, данных на расширенном заседании правительства, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Президент Казахстана отметил исключительную важность улучшения качества инфраструктуры города, укрепления общественной безопасности, развития транспортной системы, медицины и образования, а также активной реализации концепции "слышащего государства".
 
По итогам встречи Токаев дал Сагинтаеву ряд конкретных поручений по подготовке к предстоящему учебному году, оказанию качественных медицинских услуг населению и решению актуальных проблем города.
 
Напомним, 2 августа президент РК встретился с акимом Шымкента Ерланом Айтахановым и дал ему ряд конкретных поручений по повышению качества жизни горожан. 
 

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