Токаев подчеркнул важность реализации концепции "слышащего государства"

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает Kazakhstan Today.

Глава государства был проинформирован о социально-экономическом развитии Алматы, ходе исполнения его поручений, данных на расширенном заседании правительства, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана отметил исключительную важность улучшения качества инфраструктуры города, укрепления общественной безопасности, развития транспортной системы, медицины и образования, а также активной реализации концепции "слышащего государства".

По итогам встречи Токаев дал Сагинтаеву ряд конкретных поручений по подготовке к предстоящему учебному году, оказанию качественных медицинских услуг населению и решению актуальных проблем города.

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