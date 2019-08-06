Токаев подчеркнул важность реализации концепции "слышащего государства"

Глава государства был проинформирован о социально-экономическом развитии Алматы, ходе исполнения его поручений, данных на расширенном заседании правительства, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана отметил исключительную важность улучшения качества инфраструктуры города, укрепления общественной безопасности, развития транспортной системы, медицины и образования, а также активной реализации концепции "слышащего государства".
По итогам встречи Токаев дал Сагинтаеву ряд конкретных поручений по подготовке к предстоящему учебному году, оказанию качественных медицинских услуг населению и решению актуальных проблем города.
Напомним, 2 августа президент РК встретился с акимом Шымкента Ерланом Айтахановым и дал ему ряд конкретных поручений по повышению качества жизни горожан.
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