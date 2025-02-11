Токаев подписал два закона

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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане кратно сократили сроки проведения госзакупок, - В Казахстане кратно сократили сроки проведения госзакупок, сообщает пресс-служба правительства.





Теперь победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней. По данным пресс-службы, уже заключены первые договоры о госзакупках по новым упрощенным правилам, вступившим в силу с 1 января 2025 года.





Их принятие позволяет оперативнее запускать проекты, в том числе социально значимые, и минимизировать риски их удорожания. Победителями в основном становятся местные компании, что является поддержкой для бизнеса и экономики регионов", - подчеркнули в правительстве.





Там напомнили, что по конкурсным закупкам обсуждение соответствующей документации сокращено с 5 до 2 рабочих дней, прием заявок - с 15 до 5 рабочих дней, рассмотрение заявок и подведение итогов - с 10 до 3 рабочих дней. Таким образом, победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.





Победители закупок через конкурс, который проводится с применением рейтингово-балльной системы (автоматизированный способ закупок, победитель определяется веб-порталом) определяются в течение 5 рабочих дней (ранее срок составлял 29 рабочих дней) на основе собранных баллов. Их присваивают за опыт работы, наличие постоянных налоговых отчислений, отсутствие просрочек и др. Сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с 5 до 2 дней. Кроме того, для местных поставщиков увеличены условные скидки - с 1% до 2%", - пояснили в правительстве.





Одним из первых стал конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области. Его объявили 8 января, а итоги по нему подведены в течение 6 рабочих дней, и уже 16 января застройщик приступил к работе.





"Стоимость проекта составляет более 2 млрд тенге. Подрядчик был выбран по новым госзакупкам с применением рейтингово-балльной системы, что значительно сократило сроки конкурса. Это позволило нам начать строительство уже 16 января. Проект будет завершен до конца года, и объект будет введен в эксплуатацию. Мы также акцентируем внимание на местных застройщиках, которые получают дополнительные баллы в системе, что стимулирует их участие", - сообщил и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.





Также по новым правилам был проведен конкурс по строительству водопровода в селе Жалын Западно-Казахстанской области, где проживает 330 человек. Благодаря упрощенной системе процедура закупа была проведена за шесть дней, что позволило местному застройщику быстро приступить к работам.





По проекту строительства многоэтажных жилых домов в микрорайоне Бозарык города Шымкент процедура закупа произведена за 7 рабочих дней. Стоимость проекта - более 4,9 млрд тенге.





Всего по новым правилам по состоянию на 10 февраля в Казахстане заключено 282 703 договора на сумму 951,38 млрд тенге. Для сравнения: на соответствующий период прошлого года было заключено 165 558 договоров на 223,2 млрд тенге.





Количество поданных жалоб по сравнению с периодом прошлого года снизилось более чем на 22%, с 1700 до 1320.



