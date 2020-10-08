Токаев подписал поправки по вопросам противодействия коррупции

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции"

Закон направлен на реализацию поручения главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование", - сообщает пресс-служба Акорды.

Законом установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.

В соответствии с законом антикоррупционное законодательство распространено на лиц, принимающих в субъектах квазигосударственного сектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета.

Также законом предусмотрены нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, информирования о коррупционных правонарушениях, жилищных выплат сотрудников антикоррупционной службы, создания комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора и другие.

Текст закона публикуется в печати.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства