Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazakhstan Today.

В частности, по данным пресс-службы Акорды, главой государства подписан закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам", "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о передаче осужденных лиц" и "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче лиц".

Текст законов публикуется в печати.

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