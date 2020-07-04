Токаев подписал ряд законов

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам государственной службы, аудиторской деятельности и ипотечных займов в иностранной валюте, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", - сообщили в Акорде.

Кроме того, президент подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности", а также закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста".

Тексты законов публикуются в печати.

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